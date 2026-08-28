PAKLENI BILANS SUKOBA! Masakrirane zalihe raketa Patriot, magacini prazni – Evropa ostala bez odbrane!

AMERIČKA vojska doživljava "više nego kritičnu" nestašicu naprednih raketnih presretača u Evropi, uglavnom zbog rata predsednika Donalda Trampa sa Iranom, prenosi AP pozivajući se na više vojnih zvaničnika.

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Nestašica je izazvala zabrinutost zbog ranjivosti zemalja NATO-a na potencijalni ruski napad.

U slučaju ruskog napada balističkim raketama, na primer, na vojni štab ili elektranu, NATO bi mogao da se nađe u sličnom položaju kao Ukrajina koja je gladna "patriota" i biće primoran da "prima udarac za udarcem u usta", slikovito je opisao situaciju jedan neimenovani zvaničnik američkog ministarstva odbrane.

U Evropi, američka vojska "definitivno" nema dovoljno "patriota" da zaustavi bilo koji mogući dugotrajni napad balističkim raketama i imala bi "veoma ograničene" mogućnosti da se odbrani od jednog balističkog raketnog udara ili zalutale ruske rakete, rekao je američki zvaničnik.

Nestašica je, kažu zvaničnici, posledica Trampove odluke da pokrene rat protiv Irana. Američke raketne zalihe u Evropi premeštene su na Bliski istok, gde su SAD i saveznici iz Zaliva ispalili značajan broj presretača, uključujući "patriote", kako bi osujetili iranske dronove i rakete. U nekim od tih napada ubijeni su i ranjeni američki vojnici.

Evropski i NATO zvaničnici tvrde da bi Rusija mogla biti u poziciji da napadne zemlje alijanse do 2030. godine. Moskva do sada nije pokazivala bilo kakvu nameru da zarati sa paktom, za razliku od Zapada koji koristi Ukrajinu za "proksi rat" protiv Moskve.

NATO se nada da će se zalihe "patriota" do tada oporaviti. Istovremeno se nadaju da bi ruska Specijalna vojna operacija u Ukrajini mogla da utiče na njenu sposobnost da izvrši bilo kakav raketni napad na Evropu, jer bi za Moskvu, navodno, bio izazov da vodi vazdušni rat na dva fronta.

Zvanično, izveštaji o nestašici "patriota" se odbacuju kao neistina. Pukovnik američke vojske Martin O'Donel, visoki vojni portparol NATO-a, rekao je da to "jednostavno nije slučaj" i naglasio da NATO ima dovoljno municije za protivvazdušnu odbranu na raspolaganju da se brani, kao i da je donira Ukrajini.

Glavni portparol Pentagona, Šon Parnel, rekao je da su tvrdnje o nestašici municije u SAD "lažne". "Imamo sve što je potrebno da udarimo u vreme i na mestu koje predsednik izabere", rekao je Parnel.

Istovremeno, Ukrajina ne prestaje da traži "patriote" koji u poslednje vreme sve sporije stižu do njih, i u sve manjem broju.

SAD su do sada isporučile stotine raketa "patriot" Ukrajini , ali je rat u Iranu bio prekretnica za smanjenje zaliha, rekao je Ed Arnold, viši saradnik u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (RUSI).

Snabdevanje Ukrajine je bilo planirano i razumno izmereno, rekao je on, dok su zalihe na Bliskom istoku neočekivano i brzo iscrpljene, otkrivajući ograničenja u lancu snabdevanja.

Od početka rata krajem februara, potrošeno je 65 posto američkih "patriot", odnosno između 1.500 od 2.330 presretača. Oko 600 raketa, uključujući i one namenjene Evropi, trebalo bi da bude proizvedeno ove godine, sa ciljem proizvodnje od 2.000 raketa "patriot" godišnje koji je postavljen za 2030. godinu.

Američka vojska u Evropi se takođe bori sa kritičnim nedostatkom vojnog taktičkog raketnog sistema, ili ATACMS, balističke rakete srednjeg dometa dizajnirane da udari iza neprijateljskih linija, rekla su dva zvaničnika.

NATO kaže da se očekuje da će prvi evropski pogon za proizvodnju raketa "patriot" biti otvoren u Nemačkoj u septembru, a isporuke bi mogle početi početkom sledeće godine. Prve isporuke trebalo bi da idu u zemlje koje su već naručile, uključujući Nemačku, Holandiju, Rumuniju i Španiju, rekao je zvaničnik Pentagona.

Ali za sada, to znači da su neke zemlje, poput Nemačke, kupile skupe sisteme "patriot", ali su u "smešnoj" poziciji da nemaju municiju za ispaljivanje iz njih, rekao je Arnold iz londonskog RUSI-a.

rt.rs

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