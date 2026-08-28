RUSIJA NEĆE MOBILISATI NOVE VOJNIKE? Medvedev otkrio plan Moskve
U RUSIJI nije planirana mobilizacija; ruska vojska ima dovoljno onih koji dobrovoljno potpisuju ugovore iz patriotskih uverenja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- U našoj zemlji nema planova za mobilizaciju. Imamo dosta naših momaka koji se bore, potpisuju ugovore, rade to dobrovoljno, na osnovu svojih patriotskih uverenja. Bore se kao heroji, ali to rade svesno - rekao je Medvedev, obraćajući se učesnicima Festivala novih medija.
Kijev širi glasine u informativnom prostoru o navodnoj planiranoj mobilizaciji u Rusiji, dodao je on.
Rusija - suverena država
Nije svaka zemlja suverena, ali Rusija je potpuno suverena država, uvereno je konstatovao Medvedev.
- Postizanje potpunog, neograničenog suvereniteta — kao što je, na primer, ono što postoji u državnim odnosima i međunarodnom pravu — je teško. I znamo: nije svaka država potpuno suverena. Naša zemlja jeste. Zašto? Zato što smo jaka država - rekao je Medvedev.
Moskva će pobediti u SVO
Rusija će pobediti u Specijalnoj vojnoj operaciji na terenu i u ekonomskom smislu, ali informacioni rat je beskrajan, ocenio je on.
- Prvi ratovi će se završiti našom pobedom: pravi, vrući rat i ekonomski. Tu ne može biti sumnje. Što se tiče trećeg, informacionog rata, to je priča bez kraja. Koliko god čovečanstvo postoji i koliko god će postojati, informacioni ratovi, sukobi, kako god se zovu, traju - rekao je Medvedev.
On je napomenuo da je ovaj informacioni rat, zapravo, odraz konkurentskih snaga u svetu.
Rusija treba da razvija svoje proizvode i rešenja, ali ne da stvara gvozdenu zavesu, ocenio je zvaničnik.
Na pomolu novi sistem međunarodnog prava
Trenutna globalna situacija stvara preduslove za formiranje novog sistema međunarodnog prava, istakao je zvaničnik.
- Novi sistem međunarodnog prava nastaje uprkos ili posle, takoreći, neke vrste globalnog sukoba. Upravo takvu situaciju sada imamo - primetio je on.
Prema njegovim rečima, svet je posle raspada SSSR-a potonuo u haos.
Velike zapadne IT kompanije neprijateljske prema Rusiji
Sukob Rusije sa nizom zapadnih zemalja je, u smislu konfrontacije, globalne i sistemske prirode, primetio je on.
Velike zapadne kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom sprovode direktive svojih vlada i zauzimaju neprijateljski stav prema Rusiji, dodao je Medvedev.
- Apsolutno je jasno da su sve ove velike kompanije koje ste pomenuli, nažalost, uglavnom zapadne i one u suštini sprovode direktive svojih vlada, namerno ili ne, pažljivo ili manje pažljivo, i u suštini zauzimaju neprijateljski stav prema nama - naglasio je.
Odgovarajući na pitanja učesnika Festivala novih medija, Medvedev je rekao da Rusija i druge zemlje koriste veštačku inteligenciju u vojnoj sferi.
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