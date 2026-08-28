RUSI UDARAJU NA KIJEV SISTEMATSKI I CILJANO: Iz Kremlja poručuju da je pregovarački proces o Ukrajini na pauzi
RAZGOVOR predsednika Rusije Vladimira Putina sa liderom SAD Donaldom Trampom zasad nije u planovima ruskog predsednika, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.
Takođe, napomenuo je da Rusija nastavlja da uništava vojnu infrastrukturu kijevskog režima.
- Udari na Kijev se nastavljaju. Nastavljaju se sistematski, ciljano. Nastavljamo da uništavamo vojnu i paravojnu infrastrukturu kijevskog režima - naglasio je Peskov.
Napomenuo je da Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju, kao i da je napredak na frontu je očigledan.
- I stručnjaci savršeno dobro razumeju šta ova dinamika znači i kakve su njene posledice - podvukao je.
Portparol Kremlja je istakao da je pitanje pregovora sa Kijevom trenutno na pauzi i da nema novih ideja u vezi s tim.
Skrenuo je pažnju na to da Kijev odlično zna zahteve Rusije za okončanje sukoba.
- Ukrajinska strana odlično zna naše zahteve. Mirnim putem oni ne žele da o tome razgovaraju. Zato nastavljamo da obezbeđujemo za nas takvu pozitivnu dinamiku na frontu - naglasio je Peskov.
(RT Balkan)
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