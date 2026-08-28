Svet

RUSI UDARAJU NA KIJEV SISTEMATSKI I CILJANO: Iz Kremlja poručuju da je pregovarački proces o Ukrajini na pauzi

В.Н.

28. 08. 2026. u 11:44

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RAZGOVOR predsednika Rusije Vladimira Putina sa liderom SAD Donaldom Trampom zasad nije u planovima ruskog predsednika, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

РУСИ УДАРАЈУ НА КИЈЕВ СИСТЕМАТСКИ И ЦИЉАНО: Из Кремља поручују да је преговарачки процес о Украјини на паузи

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Takođe, napomenuo je da Rusija nastavlja da uništava vojnu infrastrukturu kijevskog režima.

- Udari na Kijev se nastavljaju. Nastavljaju se sistematski, ciljano. Nastavljamo da uništavamo vojnu i paravojnu infrastrukturu kijevskog režima - naglasio je Peskov.

Napomenuo je da Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju, kao i da je napredak na frontu je očigledan.

- I stručnjaci savršeno dobro razumeju šta ova dinamika znači i kakve su njene posledice - podvukao je.

Portparol Kremlja je istakao da je pitanje pregovora sa Kijevom trenutno na pauzi i da nema novih ideja u vezi s tim.

Skrenuo je pažnju na to da Kijev odlično zna zahteve Rusije za okončanje sukoba.

- Ukrajinska strana odlično zna naše zahteve. Mirnim putem oni ne žele da o tome razgovaraju. Zato nastavljamo da obezbeđujemo za nas takvu pozitivnu dinamiku na frontu - naglasio je Peskov.

(RT Balkan)

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