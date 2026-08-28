OBILNE PADAVINE SE SRUČILE NA TURSKU: Nevreme napravilo haos u saobraćaju, povređeno 10 osoba (VIDEO)
OBILNE padavine pogodile su danas pojedine delove Istanbula, nakon upozorenja Generalne uprave za meteorologiju.
Kiša koja je dolazila sa Crnog mora zahvatila je područja Šile, Sultanbejli, Maltepe i ostrva na anadolskoj strani grada, dok su obilne padavine i voda na putevima otežale saobraćaj, prenela je Anadolija.
U dve saobraćajne nesreće izazvane jakom kišom povređeno je ukupno 10 osoba.
U Esenjurtu je u lančanom sudaru na spojnom putu O-3 auto-puta Avdžilar-Haramidere TEM učestvovalo 11 vozila, a šest osoba je povređeno.
U Uskudaru, u oblasti Uzunčajir, četiri osobe su povređene u sudaru tri vozila. Na mesta nesreća upućene su policijske, medicinske i vatrogasne ekipe.
Povređenima je ukazana prva pomoć, nakon čega su prevezeni u obližnje bolnice. U drugim delovima Istanbula zabeležene su i saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom.
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