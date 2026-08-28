Svet

OBILNE PADAVINE SE SRUČILE NA TURSKU: Nevreme napravilo haos u saobraćaju, povređeno 10 osoba (VIDEO)

Танјуг

28. 08. 2026. u 10:51

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OBILNE padavine pogodile su danas pojedine delove Istanbula, nakon upozorenja Generalne uprave za meteorologiju.

ОБИЛНЕ ПАДАВИНЕ СЕ СРУЧИЛЕ НА ТУРСКУ: Невреме направило хаос у саобраћају, повређено 10 особа (ВИДЕО)

FOTO: Unsplash/Christopher kismet

Kiša koja je dolazila sa Crnog mora zahvatila je područja Šile, Sultanbejli, Maltepe i ostrva na anadolskoj strani grada, dok su obilne padavine i voda na putevima otežale saobraćaj, prenela je Anadolija.

U dve saobraćajne nesreće izazvane jakom kišom povređeno je ukupno 10 osoba.

U Esenjurtu je u lančanom sudaru na spojnom putu O-3 auto-puta Avdžilar-Haramidere TEM učestvovalo 11 vozila, a šest osoba je povređeno.

U Uskudaru, u oblasti Uzunčajir, četiri osobe su povređene u sudaru tri vozila. Na mesta nesreća upućene su policijske, medicinske i vatrogasne ekipe.

Povređenima je ukazana prva pomoć, nakon čega su prevezeni u obližnje bolnice. U drugim delovima Istanbula zabeležene su i saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom.

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