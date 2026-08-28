Svet

GENERAL DŽENKINS PRIZNAO: Rusija bi mogla da nanese ozbiljnu štetu ključnoj britanskoj podvodnoj infrastrukturi

V.N.

28. 08. 2026. u 10:44

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KOMANDANT britanske mornarice, general Gvin Dženkins, visoko je ocenio snagu ruske podmorničke flote i istraživačke programe koji su sa njom povezani.

ГЕНЕРАЛ ЏЕНКИНС ПРИЗНАО: Русија би могла да нанесе озбиљну штету кључној британској подводној инфраструктури

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

 - Veoma moćne podmornice, izuzetno napredan istraživački program - rekao je Dženkins.

Prema njegovim rečima, Rusija, ukoliko bi to želela, mogla bi da nanese ozbiljnu štetu ključnoj britanskoj podvodnoj infrastrukturi.

General je takođe naglasio da Rusija sprovodi izuzetno napredan istraživački program u okviru svoje podmorničke flote.

Ranije je lord Dženkins izjavio da su najveća pretnja ruske podmornice. Iako ruska mornarica nema svoje baze u Atlantskom okeanu, brodovi Severne flote pristupaju ovom okeanu kroz različite pravce.

On je istakao da je, u svetlu uspeha Rusije, britanski program za izgradnju novih podmornica neuspešan. Smanjenje finansijskih sredstava i tehnički problemi doveli su do toga da je stepen borbene sposobnosti britanskih podmornica „izuzetno nizak“.
(Sputnjik)

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