GENERAL DŽENKINS PRIZNAO: Rusija bi mogla da nanese ozbiljnu štetu ključnoj britanskoj podvodnoj infrastrukturi

KOMANDANT britanske mornarice, general Gvin Dženkins, visoko je ocenio snagu ruske podmorničke flote i istraživačke programe koji su sa njom povezani.

Foto: Tanjug/AP/MO Rusije

- Veoma moćne podmornice, izuzetno napredan istraživački program - rekao je Dženkins.



General je takođe naglasio da Rusija sprovodi izuzetno napredan istraživački program u okviru svoje podmorničke flote.

Ranije je lord Dženkins izjavio da su najveća pretnja ruske podmornice. Iako ruska mornarica nema svoje baze u Atlantskom okeanu, brodovi Severne flote pristupaju ovom okeanu kroz različite pravce.

On je istakao da je, u svetlu uspeha Rusije, britanski program za izgradnju novih podmornica neuspešan. Smanjenje finansijskih sredstava i tehnički problemi doveli su do toga da je stepen borbene sposobnosti britanskih podmornica „izuzetno nizak“.

(Sputnjik)

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