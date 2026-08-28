GENERAL DŽENKINS PRIZNAO: Rusija bi mogla da nanese ozbiljnu štetu ključnoj britanskoj podvodnoj infrastrukturi
KOMANDANT britanske mornarice, general Gvin Dženkins, visoko je ocenio snagu ruske podmorničke flote i istraživačke programe koji su sa njom povezani.
- Veoma moćne podmornice, izuzetno napredan istraživački program - rekao je Dženkins.
General je takođe naglasio da Rusija sprovodi izuzetno napredan istraživački program u okviru svoje podmorničke flote.
Ranije je lord Dženkins izjavio da su najveća pretnja ruske podmornice. Iako ruska mornarica nema svoje baze u Atlantskom okeanu, brodovi Severne flote pristupaju ovom okeanu kroz različite pravce.
On je istakao da je, u svetlu uspeha Rusije, britanski program za izgradnju novih podmornica neuspešan. Smanjenje finansijskih sredstava i tehnički problemi doveli su do toga da je stepen borbene sposobnosti britanskih podmornica „izuzetno nizak“.
(Sputnjik)
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