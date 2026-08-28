VELIKA Britanija igra „najnegativniju” ulogu u sukobu u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

- Uloga Britanije je izuzetno negativna - kao što je to slučaj vekovima. To svakako važi kada je reč o Rusiji. Ali to važi i za većinu britanskih – ne bih ih nazvao partnerima, već pre saputnicima – budući da ona nikada nije imala trajne saveznike. SAD nisu izuzetak. Uvek su pomalo s visine gledali na one Anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantik - rekao je ministar.

Svi razumeju da je Zapad pokrenuo ukrajinski sukob

Lavrov izjavio je da čak i oni koji „žale zbog onoga što se dešava” razumeju da je Zapad započeo ukrajinski sukob.

- Kad smo se već dotakli ovih terorističkih metoda, koje su počele da jačaju, i onoga što su počeli da rade u Crnom moru, dobivši od nas mnogo snažniji odgovor. Znam da kod nas ima ljudi koji govore, kao, pa sve je bilo normalno, i odjednom ovi… Komentarišu na različite načine. Malo ko govori da smo mi počeli - rekao je on u intervjuu za ruske medije.

Nismo postavljali ultimatum SAD

Ruski ministar je rekao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.

- Ne, sa naše strane nikakvog ultimatuma nije bilo - rekao je on.

Istovremeno je naglasio da Rusija tokom bilateralnih kontakata pokreće pitanje moguće podrške SAD ukrajinskim napadima.

- Povremeno se u zapadnim medijima pojavljuju informacije o tome kako administracija SAD, koja je za ukrajinsku krizu rekla da je rat Džozefa Bajdena, pomaže Kijev finansijski, oružjem, deljenjem obaveštajnih podataka itd. Bilo je nekoliko takvih slučajeva za poslednjih nekoliko meseci - rekao je on.

Lavrov je objasnio da Moskva, kada se takve informacije pojave, diplomatskim kanalima traži objašnjenje od Stejt departmenta, ali da Vašington još nijednom nije odgovorio.

(Sputnjik)

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