ORMUZ NA ISTORIJSKOM MINIMUMU: Dok saobraćaj opada, katarski izaslanik vrši pritisak na Iran
SEDAM robnih brodova prošlo je juče kroz Ormuski moreuz, što je značajan pad u odnosu na 17 brodova dnevno ranije i ispod desetodnevnog proseka od 15 brodova, pokazali su preliminarni podaci o praćenju brodova koje je objavio Kpler.
Među sedam brodova bila su dva tankera srednjeg dometa, jedan veoma veliki brod za prevoz gasa (VLGC), jedan brod Ultramaks, jedan srednji tanker i dva hemijska tankera, preneo je Rojters. Četiri broda su izlazila iz moreuza, dok su tri ulazila.
Iranski posrednici ponovo su stavili naglasak na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Teheran je pristao da sastavi listu uslova za obnavljanje normalnog pomorskog saobraćaja nakon što je katarski izaslanik izvršio pritisak na Iran da poštuje slobodu plovidbe.
Visoki iranski izvor rekao je da Iran i Oman i dalje rade na detaljima sporazuma o plovnom putu, nakon što je Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da su se dve zemlje dogovorile o načinu podele kontrole nad moreuzom i njegovim prihodima.
Kroz Bab el-Mandeb, još jednu važnu pomorsku usku tačku na Bliskom istoku, prošlo je 17 robnih brodova, od kojih je šest ušlo, a 11 izašlo iz moreuza.
(Tanjug)
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