LOŠE VESTI SE SAMO NIŽU: Broj žrtava snažnih buica premašio 400, spasioci "čupaju" ljude zarobljene u tunelu (FOTO/VIDEO)
NEPALSKA policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 469, saopštili su danas nadležni.
Timovi za potragu i spasavanje nastavljaju operacije na područjima pogođenim poplavama, dok se više od 1.400 ljudi i dalje vodi kao nestalo, preneo je Gardijan.
Među nestalima su i stotine turista iz Indije, SAD, Velike Britanije, Australije i Kanade, kao i jedan državljanin Srbije.
Potragu otežavaju uništeni mostovi i oko 40 kilometara puteva u planinskom regionu, popularnom među planinarima i hodočasnicima.
Helikopterski spasilački timovi nepalske vojske rade na spasavanju oko 100 ljudi zarobljenih u poplavljenom tunelu hidroelektrane Trišuli 3A.
Portparol nepalske vojske Radža Ram Basnet rekao je da je potraga i spasavanje ljudi prioritet.
Kabinet premijera je danas saopštio da je iz pogođenog područja spaseno 350 ljudi, ali da je još oko 100 osoba zarobljeno.
Kineski državni mediji preneli su da je iz zone katastrofe do jutros evakuisano 555 turista iz Tibeta.
Državna televizija CCTV je navela da je, pored njih, iz područja evakuisano i 499 lokalnih stanovnika. Nacionalnosti evakuisanih turista nisu precizirane.
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