HITNI RAZGOVORI CIA I RUSKIH SLUŽBI: DŽon Retklif hitno sleteo u Moskvu, Lavrov potvrdio: "Radi se u tišini"
RUSKE i američke obaveštajne agencije rade u tišini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišući posetu direktora američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džona Retklifa Moskvi.
"Nisam bio tamo. Mi, kao i ostatak sveta, imamo pravila po kojima obaveštajne agencije komuniciraju. U tome nema ništa neobično. I nema ništa neobično u činjenici da to rade u tišini", rekao je Lavrov u intervjuu za televizijski kanal RBK.
Retklif je posetio Moskvu 25. avgusta, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je poseta bila povezana sa kontaktima između obaveštajnih agencija i da je ruski predsednik Vladimir Putin obavešten o sastancima.
Direktor ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin rekao je da su, tokom njegovih razgovora sa direktorom CIA, razmatrane teme iz delokruga obaveštajnih agencija.
U međuvremenu, Njujork tajms objavio je da je Retklif boravio u tajnoj poseti Moskvi, kako bi tamošnjim zvaničnicima preneo svoje "mračne" procene položaja Rusije u ratu u Ukrajini. List je preneo, pozivajući se na sadašnje i bivše zvaničnike SAD upoznate sa detaljima posete, da je Retklif tokom posete pozvao rusku stranu da postigne dogovor pre nego što se njena vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša. Retklif je navodno ovu poruku preneo direktoru ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandru Bortnikovu.
(Tanjug)
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