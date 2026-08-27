IRANSKI PREDSEDNIK POZVAO NA ISLAMSKO JEDINSTVO: Nijedna muslimanska zemlja ne sme biti baza za napad na drugu

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan pozvao je muslimanske zemlje na snažniju ekonomsku, bezbednosnu i političku saradnju i naglasio da teritorija nijedne muslimanske zemlje ne bi trebalo da bude korišćena za napad na drugu muslimansku naciju.

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On je na 40. Međunarodnoj konferenciji o islamskom jedinstvu u Teheranu, rekao da 57 članica Organizacije islamske saradnje (OIK), koje se prostiru od jugoistočne Azije do Afrike, raspolažu velikim energetskim resursima, mladim stanovništvom, velikim tržištima i nalaze se na važnim pomorskim i kopnenim putevima, preneo je Tasnim.

Govoreći o islamskom jedinstvu, Pezeškijan je naglasio da ono znači sposobnost muslimanskih zemalja da, uprkos političkim, verskim i nacionalnim razlikama, izbegnu međusobne sukobe i sarađuju u zajedničkim interesima.

- Jedinstvo nije taktika, već strategija - rekao je iranski predsednik i dodao da muslimanske zemlje ne bi trebalo da svoju bezbednost zasnivaju na nesigurnosti drugih muslimanskih zemalja.

Pezeškijan je predstavio tri predloga za jačanje saradnje: pakt o međusobnoj bezbednosti i nenapadanju među islamskim zemljama, uspostavljanje stalnog mehanizma za posredovanje i sprečavanje sukoba i pretvaranje islamskog sveta iz skupa odvojenih tržišta u mrežu stvarne saradnje.

Govoreći o ratu između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, Pezeškijan je rekao da "Iran nije započeo rat, već da se suprotstavio agresiji" i da Iran nije slab.

On je pozvao muslimanske zemlje da ne dozvole da njihova teritorija postane platforma za napad na drugu islamsku zemlju.

Pezeškijan je ponovio podršku Irana Palestini, navodeći da njegova zemlja podržava Palestince zato što su, prema njegovim rečima, "ugnjetavani", a ne zbog njihove verske pripadnosti.

Takođe je pozvao na sprečavanje verskog ekstremizma i vređanja svetinja, ocenivši da podsticanje muslimana protiv muslimana treba da budu crvena linija u islamskom svetu.

Govoreći o Iranu, Pezeškijan je istakao da je nacionalno jedinstvo tokom rata predstavljalo veliku prednost zemlje i pozvao vlasti da ga očuvaju kroz pravdu, borbu protiv korupcije i diskriminacije i poštovanje dostojanstva svih građana.

- Godinama smo govorili o zajedničkim stvarima i godinama smo govorili o zajedničkim neprijateljima i sada je vreme da podjednako razgovaramo o zajedničkoj budućnosti - poručio je Pezeškijan.

(Tanjug)

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