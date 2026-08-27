UNIVERZITET SPC IMAĆE PUNU PODRŠKU DRŽAVE Vučić: "Ne znam šta ikome toliko smeta kandilo"
PREDSEDNIK Vučić odgovorio je na napade na univerzitet SPC i najavio punu podršku države.
Vučić je upitan da prokomentariše napade na SPC i univerzitet koji se ponovo našao na meti gde navode da se umesto knjiga stavlja kandilo.
- Ti koji kritikuju univerzitet SPC zaboravljaju da naša crkva ima jednu od najvećih biblioteka, da su naši sveštenici i vladike jedni od najobrazovaniji ljudi u Srbiji. Samo ne znam šta im toliko smeta kandilo? Verujem da će taj univerzitet da poveća unapređenje znanja u našoj zemlji i imaće punu podršku države i verujem da će uz memorandume koji će biti potpisani doprineti većem znanju.
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