Politika

UNIVERZITET SPC IMAĆE PUNU PODRŠKU DRŽAVE Vučić: "Ne znam šta ikome toliko smeta kandilo"

V.N.

27. 08. 2026. u 11:09 >> 11:20

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PREDSEDNIK Vučić odgovorio je na napade na univerzitet SPC i najavio punu podršku države.

УНИВЕРЗИТЕТ СПЦ ИМАЋЕ ПУНУ ПОДРШКУ ДРЖАВЕ Вучић: Не знам шта икоме толико смета кандило

Foto Novosti

Vučić je upitan da prokomentariše napade na SPC i univerzitet koji se ponovo našao na meti gde navode da se umesto knjiga stavlja kandilo.

- Ti koji kritikuju univerzitet SPC zaboravljaju da naša crkva ima jednu od najvećih biblioteka, da su naši sveštenici i vladike jedni od najobrazovaniji ljudi u Srbiji. Samo ne znam šta im toliko smeta kandilo? Verujem da će taj univerzitet da poveća unapređenje znanja u našoj zemlji i imaće punu podršku države i verujem da će uz memorandume koji će biti potpisani doprineti većem znanju.

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