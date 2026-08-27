ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA! Ovo su svi učesnici najvalitetnijeg evropskog takmičenja

Pred nama je još jedna uzbudljiva sezona u Ligi šampiona, nakon što su u sredu završene kvalifikacije.

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Mnogo toga zanimljivog videli smo u revanšima plej-ofa, LASK je napravio najveći podvig preokretom nad Seltikom, Sabah je sa našim Veljkom Simićem takođe nakon produžetaka ostvario prvi i istorijski plasman u grupnu fazu, gde će se naći i Slovan iz Bratislave sa Jajom Tureom na klupi, srpski AEK sa Markom Nikolićem na klupi, dok će Norvežani imati dva predstavnika, posle Bode/Glimta koji je postao ozbiljan evropski tim, sada je tu i - Viking.

UEFA je sada kompletirala sva četiri šešira i sve je spremno za žreb koji će se održati danas u 18.00.

Podsetimo, u novom formatu takmičenja, igra se jedinstvena liga, ali u kojoj 36 timova ne igraju protiv svakog, već imaju po dva rivala iz svakog šešira, te osam utakmica igraju - četiri kod kuće i četiri na strani. Prvih osam timova ide direktno u osminu finala, dok će se timovi od 9. do 24. pozicije boriti u plej-ofu.

Mečevi prvog kola na programu su 8, 9. i 10. septembra, a grupna faza traje sve do 27. januara. Plej-of je na programu 16. i 17. odnosno 23. i 24. februara. Osmina finala sledi 9/10 i 16/17. marta, četvrtfinale 6/7 i 13/14. aprila, polufinala 27/28. aprila i 4/5. maja i veliko finale igra se u Madridu 5. juna.

Prvi šešir: PSŽ, Bajern Minhen, Real Madrid, Liverpul, Inter, Mančester siti, Arsenal, Barselona, Atletiko Madrid.

Drugi šešir: Borusija Dortmund, Roma, Sporting, Aston Vila, Porto, Mančester junajted, Klub Briž, Betis, PSV.

Treći šešir: Fejenord, Lil, Bode/Glimt, Napoli, RB Lajpcig, Viljareal, Fenerbahče, Šahtjor, Galatasaraj.

Četvrti šešir: Slavija Prag, Slovan, Štutgart, AEK, LASK, Komo, Lans, Viking, Sabah.