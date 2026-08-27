KANADA UDARA NA AMERIKU TAMO GDE NAJVIŠE BOLI: Građani masovno bojkotuju američku robu, stižu nove carine

ESKALACIJA trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama izazvala je talas ekonomskog patriotizma u Kanadi, gde vlada sve otvorenije poziva građane da kupuju domaće proizvode dok se odnosi sa njenim najvećim trgovinskim partnerom dodatno pogoršavaju.

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Nakon novih američkih tarifa, Kanada je intenzivirala svoju kampanju usmerenu na kupovinu domaćih proizvoda, a neki potrošači već dugo izbegavaju američku robu.

Posebno je izražen bojkot američkog alkohola, koji su kanadske provincije povukle sa polica.

"Korisno je zapamtiti da je najveća moć koju posedujemo naša sopstvena kupovna moć. Možemo i moramo da izaberemo da kupujemo kanadsko", rekao je ministar finansija Fransoa-Filip Šampanje u utorak kada je predstavljao odgovor Kanade na nove američke tarife.

"Kada izaberete kanadski proizvod, pored toga što vršite pritisak na SAD, štitite radna mesta u Kanadi", rekla je ministarka industrije Melani Žoli.

Promena u ponašanju potrošača vidljiva je i u prodavnicama. Prema nedavnoj anketi, oko 40 odsto kanadskih kupaca namirnica aktivno proverava poreklo proizvoda kako bi izbegli robu proizvedenu u SAD.

Kao rezultat toga, etikete sa javorovim listom, koje naglašavaju kanadsko poreklo proizvoda, sve se više viđaju u prodavnicama.

Trgovački lanci takođe koriste ekonomski patriotizam u marketinškim kampanjama.





Bojkot američke robe traje već mesecima

Bojkot se posebno snažno proširio na američka alkoholna pića. Američko vino, pivo i žestoka pića više nisu na policama u većini kanadskih provincija, dok Saskačevan i Alberta ostaju među retkim izuzecima.

Saskačevan je čak ove nedelje najavio carinu od 50 odsto na američki alkohol počev od 8. septembra. Bojkot se prelio i na turizam, iako najnoviji podaci pokazuju da se kanadska putovanja u SAD počinju oporavljati. U 2025. godini, broj povratnih putovanja kanadskih stanovnika iz SAD je opao za 25,4 odsto, na 29,1 milion, dok su u junu 2026.

Kanađani ostvarili 2,3 miliona povratnih putovanja iz SAD, pet odsto više nego godinu dana ranije. Međutim, njihov broj je i dalje bio 24,6 odsto manji nego u junu 2024. godine.

Ovo pokazuje da bojkot turizma nije nestao, ali više nije tako jak kao prošle godine. Kanada uvodi nove tarife Sukob između dve zemlje je od tada prevazišao bojkot proizvoda i turističkih putovanja. Sjedinjene Države su 22. avgusta uvele nove tarife od 50 odsto na kanadsku robu vrednu 27,6 milijardi dolara.

Kanada je odgovorila kontramerama koje stupaju na snagu 8. septembra. Otava će uvesti tarife od 15, 25 i 50 odsto, u zavisnosti od odgovarajuće američke stope.

Mere će obuhvatiti robu vrednu 27,6 milijardi dolara, a najviše pogođeni sektori će uključivati čelik, mlečne proizvode, kućne aparate, poljoprivrednu opremu, celulozu i papir i elektroniku.

Kanadska vlada je saopštila da će izjednačiti nove američke tarife dolar za dolar i stopu za stopu, kako bi zaštitila domaće proizvođače. Otava priprema 7,5 milijardi dolara pomoći Paralelno sa kontramerama, Kanada je najavila paket novih i proširenih mera vrednih 7,5 milijardi dolara kako bi pomogla radnicima i preduzećima pogođenim američkim tarifama.

Paket uključuje dodatnih 1,5 milijardi dolara pomoći za mala i srednja preduzeća, 500 miliona dolara nove podrške likvidnosti, dve milijarde dolara kroz novi fond za ekonomsku diverzifikaciju i 3,5 milijardi dolara brze pomoći za radnike i poslodavce.

Otava takođe pokušava da smanji svoju zavisnost od američkog tržišta, podstakne trgovinu unutar Kanade i pronađe nova izvozna tržišta.

Tramp najavljuje novo pooštravanje Vašington za sada ne pokazuje znake popuštanja. Nakon propasti trgovinskih pregovora, Donald Tramp je rekao da je vreme da pokaže Kanadi da "ovo više ne može da se radi", dok je dodatno zapretio tarifama od 50 odsto na kanadske automobile, kamione i auto-delove od 1. januara 2027. godine.

Automobilska industrija je posebno osetljiva jer su proizvodni lanci Kanade i SAD decenijama duboko isprepleteni.

Nove tarife bi stoga mogle da utiču na obe strane granice, ne samo na kanadske proizvođače. To su dve ekonomije koje su izuzetno međusobno povezane.

Kanada je važan dobavljač energije i sirovina za SAD, dok američke kompanije zavise od kanadskih sirovina i delova za industriju. Kao rezultat toga, trgovinski sukob sve više menja ponašanje kanadskih potrošača, piše Poslovni dnevnik.

Bojkot američke robe, povlačenje američkog alkohola sa polica, slabiji odlasci u SAD, nove carine i milijarde dolara državne pomoći pokazuju da spor više nije samo pitanje trgovinske politike. Kanadska vlada sada otvoreno poziva građane da "kupuju kanadsko", dok istovremeno pokušava da ojača domaću ekonomiju i diverzifikuje trgovinske odnose.

(Alo)