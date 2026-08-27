KOLUMBIJA UVODI ZATVOR KAKAV SVET NIJE VIDEO: Kriminalci će biti izolovani na moru

PREDSEDNIK Kolumbije Abelardo La Espriela ponovio je da planira izgradnju strogo čuvanih megazatvora, kao i da jedan brod kolumbijske mornarice prenameni za zatvor za vođe kriminalnih organizacija, a kako bi smanjio organizovani kriminal u zatvorima u toj zemlji.

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On je to rekao na vojnoj ceremoniji i istakao da bi takci zatvori trebalo da budu izgrađeni u saradnji sa privatnim sektorom.

Ministarstva odbrane i pravde, zajedno s Nacionalnim institutom za kaznene ustanove i zatvore (INPEC), rade na planu pretvaranja broda kolumbijske mornarice u zatvor kako bi se glavni iznuđivači koji izvršavaju svoje zločine premestili iza rešetaka, a s ciljem izolacije kriminalaca kako bi se sprečilo da nastave da čine krivična dela putem mobilnih mreža, piše Pais.

- To će biti stvarnost za nekoliko meseci - rekli su izvori iz zatvorskog sistema za list Templo.

Mogućnost korištenja brodova kao zatvora već je razmatrana pod prethodnom vladom koju je vodio Gustavo Petro, ali se nije ostvarila.

Zatvori u Kolumbiji su, od učešća u planiranju ubistava - kao što se, na primer, dogodilo u atentatu na senatora Migela Uribea - do iznuđivanja novca od vlasnika trgovina i organizovanja mreža za distribuciju droge, postali mesta gde osuđenici, umesto da služe kazne, nastavljaju da čine zločine.

U martu 2023. godine nekoliko video snimaka otkrilo je da je Ober Rikardo Martinez Guttirez "El Negro Ober", vođa kriminalne bande Los Rastrohos, obavljao iznuđivačke pozive s javnih telefona u zatvoru Palogordo u Santanderu - pretio je trgovcima smrću ako ne plate.

Zatvorski brodovi korišćeni su u Kolumbiji prije dve decenije od strane tadašnjeg predsednika Alvara Uribea koji je premestio najtraženijeg trgovca drogom u zemlji, Dijega Fernandeza Montoju, zvanog "Don Dijego", i koji je imao veze sa paravojnim formacijama, na zatvorski brod u Tihom okeanu nakon što je utvrđeno da je podmitio zvaničnike kako bi dobio usluge i zaštitu.

Brod je bio čuvan s mora i vazduha zbog interesa SAD-a za njegovu ekstradiciju.

On je u međuvremenu izručen SAD i trenutno služi 45-godišnju kaznu u toj zemlji.

Iste godine, bivši komandant paravojnih snaga Karlos Mario Himenez, zvani "Makako", koji je prekršio mirovni sporazum s vladom i nastavio da čini zločine iz zatvora prebačen je na fregatu mornarice u Karibima.

On je je bio prvi od zapovednika paravojnih snaga koji je izručen SAD i koji se vratio u Kolumbiju 2019. godine nakon što je odslužio kaznu.

De La Espriela je tokom predsedničke kampanje najavio izgradnju deset megazatvora, a za sada se ne zna gde će se nalaziti novi zatvori.

Njegova vlada istovremeno razrađuje projekat prenamene jednog broda kolumbijske mornarice u strogo čuvani zatvor na moru, koji bi trebalo da omogući potpuniju izolaciju vođa kriminalnih organizacija koji iz zatvora nastavljaju da organizuju iznude, pretnje i druge kriminalne aktivnosti.

(Tanjug)

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