Svet

PESKOV POSLAO JASNU PORUKU UKRAJINI: "Odgovor Rusije biće oštar"

T.J.

27. 08. 2026. u 09:54

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Rusija "oštro" odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu.

ПЕСКОВ ПОСЛАО ЈАСНУ ПОРУКУ УКРАЈИНИ: Одговор Русије биће оштар

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- Ukrajina pokušava da napadne našu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu, izazivajući odmazdne akcije sa naše strane, a taj odgovor će biti oštar - rekao je Peskov za Blumberg.

On je ocenio da Rusiji nije potrebna nikakva "vojna eskalacija" u Ukrajini, navodeći da ruske oružane snage već napreduju.

- Ako govorite o vojnoj eskalaciji, jednostavno nam nije potrebna jer ionako idemo napred - rekao je portparol Kremlja, preneo je TASS.

(Tanjug)

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