PESKOV POSLAO JASNU PORUKU UKRAJINI: "Odgovor Rusije biće oštar"
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Rusija "oštro" odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu.
- Ukrajina pokušava da napadne našu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu, izazivajući odmazdne akcije sa naše strane, a taj odgovor će biti oštar - rekao je Peskov za Blumberg.
On je ocenio da Rusiji nije potrebna nikakva "vojna eskalacija" u Ukrajini, navodeći da ruske oružane snage već napreduju.
- Ako govorite o vojnoj eskalaciji, jednostavno nam nije potrebna jer ionako idemo napred - rekao je portparol Kremlja, preneo je TASS.
(Tanjug)
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