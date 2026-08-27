PESKOV POSLAO JASNU PORUKU UKRAJINI: "Odgovor Rusije biće oštar"

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Rusija "oštro" odgovoriti na ukrajinske napade na njenu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu.

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- Ukrajina pokušava da napadne našu ekonomsku i trgovinsku infrastrukturu, izazivajući odmazdne akcije sa naše strane, a taj odgovor će biti oštar - rekao je Peskov za Blumberg.

On je ocenio da Rusiji nije potrebna nikakva "vojna eskalacija" u Ukrajini, navodeći da ruske oružane snage već napreduju.

- Ako govorite o vojnoj eskalaciji, jednostavno nam nije potrebna jer ionako idemo napred - rekao je portparol Kremlja, preneo je TASS.

(Tanjug)

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