Politika

VUČIĆ ISTAKAO: Ko misli da nam treba loš odnos sa SAD, ne zaslužuje da vodi državu - nemam alternativu, moram da se borim za poziciju naroda

В.Н.

27. 08. 2026. u 11:16

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazići Inovaciono–edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije, govorio je KiM i odnosima Srbije i SAD u odnosu na južnu srpsku pokrajinu.

ВУЧИЋ ИСТАКАО: Ко мисли да нам треба лош однос са САД, не заслужује да води државу - немам алтернативу, морам да се борим за позицију народа

Foto Novosti

- Naravno, naš odnos prema KiM je drugačiji od odnosa koji imaju SAD. Zahvalan sam što su oni u poslednjih nekoliko meseci u više navrata dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija, želio bih da kažem i nešto više, ali ne želim njih da dovodim u težu situaciju. Želim zbog naših građana da kažem nešto. Posao nas koji se bavimo državom je da gradimo bolje, a ne lošije odnose. Nemamo pravo da zaboravljamo šta je bilo u prošlosti, ni mi ni oni ali imamo obavezu da gradimo bolju budućnost. Onaj ko misli da nam je potrebna budućnost sa lošim odnosima sa SAD taj ne zaslužuje da vodi državu. Ja nemam alternativu, moram da se borim za poziciju našeg naroda - istakao je Vučić.

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