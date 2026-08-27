GENDUZI OTVORIO DUŠU NAKON HAOSA: Vređali su mi majku i decu svih 90 minuta, gde su bile sudije?!

Francuski fudbaler podigao veliku prašinu proslavom pobede Fenerbahčea na Velodromu, pa poručio javnosti: "Ako se zadirkujemo, to mora da važi u oba smera!"

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Podsećanja radi, Mateo Genduzi našao se u centru pažnje nakon burnih dešavanja na stadionu Velodrom. Nekadašnji ljubimac domaće publike podigao je veliku prašinu svojom proslavom trijumfa, a odmah nakon meča, u miks-zoni, otvoreno je govorio o incidentima i uvredama koje su pretrpele njegove najbliže.

Prema rečima francuskog veziste, pakao na tribinama počeo je mnogo pre prvog sudijskog zvižduka.

Genduzi je istakao da je bio meta organizovanih provokacija i da je izostala adekvatna reakcija zvaničnih lica, upoređujući pravila u domovini sa onim što je doživeo na terenu.

- Kada imate 60.000 ljudi koji vređaju vašu porodicu, majku i decu, i to još pre početka utakmice, a niko iz sudijske ekipe ne reaguje i ne kaže navijačima da prestanu… Znam da se u Francuskoj u takvim situacijama razgovara sa navijačima i da utakmica može da bude prekinuta. Tokom svih 90 minuta, pa i duže računajući zagrevanje, vređali su moju porodicu. Takve stvari vas pogode - izjavio je Genduzi.

Bivši igrač Olimpika iz Marseja, čiji je dres nosio u periodu od 2021. do 2023. godine, objasnio je da je njegova reakcija bila samo direktan odgovor na toksičnu atmosferu sa tribina.

- Ako želite da se zadirkujemo, onda to mora da važi u oba smera. Vređali su moju majku i porodicu, što je za mene predstavljalo nepoštovanje. Ako posle toga ne možemo da slavimo onako kako želimo, onda je to zaista šteta“, jasan je bio fudbaler.

Iako je poznat po tome što nikada nije krio svoje jake emocije prema Marseju, Genduzi smatra da njegov gest na kraju meča nije prešao granicu dobrog ukusa, niti da je ikoga uvredio.

- Svi znaju da navijam za Marsej, nikada to nisam krio. To je samo zadirkivanje. Vređali su moju porodicu, a ako mi posle toga nije dozvoljeno da napravim ni Julov znak, kuda onda sve ovo vodi? Gledao sam utakmice na kojima su igrači Liona slavili ispred tribine na Velodromu. Mora da važi u oba smera. Imam pravo da slavim, a u tom znaku nema ničeg uvredljivog - zaključio je vezista turskog kluba.





