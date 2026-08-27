NOVI UDAR U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen nepoznatim projektilom, izbio požar
BRITANSKA vojna pomorska agencija (UKMTO) saopštila je danas da je "nepoznati projektil" pogodio tanker u Ormuskom moreuzu ove nedelje, uzrokujući požar koji je u međuvremenu ugašen.
- Lokalne vlasti su prijavile da je tanker pogođen nepoznatim projektilom, što je izazvalo požar na plovilu koji je u međuvremenu ugašen - saopštila je UKMTO, prenosi CBS njuz.
Incident se dogodio u blizini omanskog primorskog grada Hasaba, navodi UKMTO i dodaje da nije bilo žrtava niti uticcaja na životnu sredinu.
U online obavještenju nije navedena nacionalnost plovila niti smer kretanja.
Iran je blokirao Ormuski moreuz otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Itu zemlju 28. februara i želi da naplaćuje putarinu za prolaz kroz moreuz.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
NA IVICI SUKOBA: Rusija i Velika Britanija sve bliže otvorenom ratu
26. 08. 2026. u 11:27
VELIKI SUSRET PUTINA I PEZEŠKIJANA SVE BLIŽI: Iran otkrio šta se sprema u oktobru
26. 08. 2026. u 20:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)