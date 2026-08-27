NOVI UDAR U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen nepoznatim projektilom, izbio požar

BRITANSKA vojna pomorska agencija (UKMTO) saopštila je danas da je "nepoznati projektil" pogodio tanker u Ormuskom moreuzu ove nedelje, uzrokujući požar koji je u međuvremenu ugašen.

Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

- Lokalne vlasti su prijavile da je tanker pogođen nepoznatim projektilom, što je izazvalo požar na plovilu koji je u međuvremenu ugašen - saopštila je UKMTO, prenosi CBS njuz.

Incident se dogodio u blizini omanskog primorskog grada Hasaba, navodi UKMTO i dodaje da nije bilo žrtava niti uticcaja na životnu sredinu.

U online obavještenju nije navedena nacionalnost plovila niti smer kretanja.

Iran je blokirao Ormuski moreuz otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Itu zemlju 28. februara i želi da naplaćuje putarinu za prolaz kroz moreuz.

(Tanjug)

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