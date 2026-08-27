RUSKI ŠTIT NEPROBOJAN: PVO oborila čak 267 ukrajinskih dronova tokom noći - nebo nad 15 oblasti bilo pod udarom
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 267 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Volgogradske, Voronješke, Lipecke, Nižegorodske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Uljanovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Baškortostan, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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