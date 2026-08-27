Svet

RUSKI ŠTIT NEPROBOJAN: PVO oborila čak 267 ukrajinskih dronova tokom noći - nebo nad 15 oblasti bilo pod udarom

P. Đurđević

27. 08. 2026. u 09:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 267 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

РУСКИ ШТИТ НЕПРОБОЈАН: ПВО оборила чак 267 украјинских дронова током ноћи - небо над 15 области било под ударом

MOD Rusije

Naime, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Volgogradske, Voronješke, Lipecke, Nižegorodske, Rostovske, Samarske, Saratovske, Uljanovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Baškortostan, Republike Krim i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNANJE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost

ZNANjE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost