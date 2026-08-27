Svet

"UKRAJINA POKUŠAVA DA VODI VIRTUELNI RAT" DŽim DŽatras: Situacija na bojnom polju se pogoršava za nju

В.Н.

27. 08. 2026. u 07:54

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UKRAINA pokušava da vodi virtuelni rat, ali se situacija na bojnom polju po nju pogoršava, izjavio je penzionisani američki diplomata Džim Džatras.

УКРАЈИНА ПОКУШАВА ДА ВОДИ ВИРТУЕЛНИ РАТ Џим Џатрас: Ситуација на бојном пољу се погоршава за њу

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Konkretno, kako je objasnio ekspert, kijevski režim se suočava sa problemima u pozadini.

„Vidimo da Rusi postepeno pojačavaju pritisak na Ukrajinu. Blokirali su luku Odesa i druge luke na Crnom moru i gađaju sve veći broj infrastrukturnih objekata. <…> Mislim da se situacija kreće ka nekakvom razrešenju ovog sukoba”, dodao je Džatras. 

(Sputnjik)

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