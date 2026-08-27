UKRAINA pokušava da vodi virtuelni rat, ali se situacija na bojnom polju po nju pogoršava, izjavio je penzionisani američki diplomata Džim Džatras.

Foto: Pool/Ukrainian Presidentia/Zuma Press/Profimedia

Konkretno, kako je objasnio ekspert, kijevski režim se suočava sa problemima u pozadini.

„Vidimo da Rusi postepeno pojačavaju pritisak na Ukrajinu. Blokirali su luku Odesa i druge luke na Crnom moru i gađaju sve veći broj infrastrukturnih objekata. <…> Mislim da se situacija kreće ka nekakvom razrešenju ovog sukoba”, dodao je Džatras.

(Sputnjik)