"UKRAJINA POKUŠAVA DA VODI VIRTUELNI RAT" DŽim DŽatras: Situacija na bojnom polju se pogoršava za nju
UKRAINA pokušava da vodi virtuelni rat, ali se situacija na bojnom polju po nju pogoršava, izjavio je penzionisani američki diplomata Džim Džatras.
Konkretno, kako je objasnio ekspert, kijevski režim se suočava sa problemima u pozadini.
„Vidimo da Rusi postepeno pojačavaju pritisak na Ukrajinu. Blokirali su luku Odesa i druge luke na Crnom moru i gađaju sve veći broj infrastrukturnih objekata. <…> Mislim da se situacija kreće ka nekakvom razrešenju ovog sukoba”, dodao je Džatras.
(Sputnjik)
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