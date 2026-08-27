"NEMA MESTA ZA ŠERIJAT U SAD" Tramp jasan: Gde ga vidimo, uklanjamo ga
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da namerava da zabrani šerijatski zakon u Sjedinjenim Američkim Državama i dodao da "u SAD nema mesta za šerijat".
"Što se tiče šerijata, kategorično bih rekao da za šerijat nema mesta u ovoj zemlji. Nema šerijata", rekao je Tramp tokom intervjua konzervativnom TV voditelju Glenu Bleku, prenosi portaql Mediaite.
Američki predsednik je izjavio da postoje mesta gde je šerijat prisutan, navodeći kao primere London i Pariz.
"Kao što znate, odete u London, odete u Pariz, to je skoro kao drugi način života. Smešno je", rekao je Tramp.
Predsednik SAD je konstatovao da je šerijat u izvesnoj meri prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama.
"Gde ga vidimo, uklanjamo ga. Mora da bude uklonjen", izjavio je Tramp i dodao da je pravni sistem u SAD "najbolji uprkos nesavršenostima".
Donald Tramp je prošle godine izneo slične opaske o Londonu i tokom svog govora pred Generalnom skupštinom UN napao je gradonačelnika britanske prestonice Sadika Kana.
"Gledam London gde imate užasnog gradonačelnika, zaista užasnog gradonačelnika. Sve se toliko promenilo. Sada žele da nametnu šerijat", izjavio je Tramp.
(Tanjug)
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