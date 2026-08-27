PLATIO SKORO 500 EVRA ZA NOĆ U KUĆICI USRED VODE: Do nje se stiže isključivo čamcem, unutra vas čeka pravi raj

Daleko od gužve i drugih turista, usred vode i sa dolaskom isključivo čamcem - tako izgleda odmor u neobičnoj plutajućoj kućici kod Ki Vesta na Floridi. Za jednu noć u ovom izolovanom smeštaju potrebno je izdvojiti najmanje 550 dolara, odnosno oko 470 evra, bez dodatnih poreza i naknada.

Foto: Jutjub printskrin/ ruben holgado

Pažnju javnosti na ovaj smeštaj nedavno je skrenuo 23-godišnji španski putnik i influenser Ruben Holgado. On je nekoliko dana proveo u plutajućoj kućici "Tiki suits", a iskustvo je dokumentovao u snimku koji je nazvao "Bio sam u najizolovanijem hotelu na svetu".

Do smeštaja se stiže samo čamcem

Holgado je krenuo iz Barselone, preko Majamija, a zatim nastavio automobilom do Ki Vesta. Poslednji deo puta morao je da pređe čamcem kako bi stigao do plutajuće kućice.

Tokom boravka pecao je, plivao i noću ulazio u more. Kako je opisao, najveći izazov nije bio nedostatak hotelskih sadržaja, već potpuna izolacija i njegov strah od duboke vode, prenosi španski Diario AS.

Ipak, tvrdnje da se kućica nalazi "usred otvorenog okeana" treba uzeti sa rezervom. Prema zvaničnim podacima kompanije "Tiki suits", plutajući bungalovi usidreni su u vodama kod Ki Vesta, u području luke i plićih voda arhipelaga Florida Kis. Do njih se stiže čamcem, ali nisu smešteni na otvorenom okeanu.

Slično važi i za priče o ajkulama. Holgado je govorio o strahu od mogućeg susreta sa njima, ali kompanija među životinjama koje gosti mogu da vide navodi delfine, morske krave, raže i različite vrste tropskih riba.

Noć košta najmanje 550 dolara

Početna cena noćenja u manjoj kućici "Original Tiki" iznosi 550 dolara, odnosno oko 470 evra, na šta se dodaju porezi i druge naknade.

Kućica prima najviše dve osobe i ima oko 14 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora. Gostima su na raspolaganju veliki bračni krevet, klima-uređaj, kupatilo sa toplom vodom, televizor, bežični internet, aparat za kafu, mikrotalasna rerna i mala terasa sa mrežom za odmor.

U cenu su uključene i daske za veslanje, kao i oprema za ronjenje sa maskom i disaljkom. S obzirom na veličinu objekta, jasno je da gosti prvenstveno plaćaju lokaciju i neuobičajeno iskustvo.

Gosti mu daju gotovo maksimalnu ocenu

"Original Tiki" na Erbienbiju ima prosečnu ocenu 4,91 od maksimalnih pet, na osnovu više od 550 recenzija. Lokacija je ocenjena čistom peticom, dok su čistoća, tačnost opisa, prijavljivanje i komunikacija dobili ocenu 4,9. Odnos cene i onoga što gosti dobijaju ocenjen je sa 4,7.

Boravak, međutim, ima i praktične nedostatke. Jedan gost je na Reditu opisao kako je tokom noći naišla manja oluja zbog koje se kućica satima ljuljala. Drugi posetioci ukazuju da povratak na kopno mora unapred da se planira zbog zavisnosti od prevoza čamcem.

Kompanija danas nudi i veću plutajuću kućicu "Grand Tiki", ali je "Original Tiki" model kojim je započela priča o ovom neobičnom smeštaju kod obale Floride.

(Blic Biznis/jutarnji)

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs