HAPŠENJE NA TRAMPOVOM GOLF TERENU: Naoružani muškarac imao detaljan raspored Melanije Tramp i podatke o Tajnoj službi

NAORUŽANI muškarac uhapšen na golf terenu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanije Tramp, kao i detaljne informacije o osoblju američke Tajne službe, preneli su danas mediji.

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Džanin Džon Til (38) imao je više od 200 stranica materijala, uključujući rasporede prve dame i članova predsednikovog obezbeđenja, kao i detaljne informacije o pojedinim pripadnicima Tajne službe, navodi AP, pozivajući se na podatke iznesene tokom sudskog saslušanja, preneo je Foks njuz.

Prema pisanju list Njujork post, tužioci su naveli da je Til posedovao sedam beležnica sa 208 stranica crteža i skica Trampovog Golf kluba Los Anđeles u Rančo Palos Verdesu, spiskove rasporeda Tajne službe, detalje o pojedinim pripadnicima obezbeđenja i kopije rasporeda Melanije Tramp. Materijali su sadržali i detaljne spiskove opreme i potreba za preživljavanje. Til se izjasnio da nije kriv po četiri krivične optužbe koje proizlaze iz njegovog hapšenja nekoliko dana pre planirane Trampove posete golf terenu. Sudija Okružnog suda Los Anđelesa Džon Lonergan Mlađi ocenio je optužbe kao "alarmantne", dok je krivični postupak obustavljen nakon što je prethodna procena pokazala da Til nije mentalno sposoban da prati suđenje.

Slučaj je upućen sudu za mentalno zdravlje. Til je uhapšen nakon što su ga federalni agenti u civilu primetili kako se kreće po terenu, fotografiše i snima video-zapise i, kako se navodi, prati aktivnosti u vezi sa bezbednosnim planiranjem pred Trampovu posetu.

Prema podacima šerifovog odeljenja okruga Los Anđeles, kod njega je pronađeno 16 metaka sa šupljim vrhom, dok su u njegovom vozilu pronađeni napunjen pištolj sa metkom u cevi i još jedno pakovanje municije. Istražitelji su kasnije pretresli njegovu kuću u Dauniju, gde su pronašli ilegalno modifikovanu pušku AR-platforme, pištolj kalibra 45, pancir, radio-signalne uređaje i više beležnica sa sadržajem koji su vlasti ranije opisale kao "zabrinjavajuće". Slučaj istražuju Zajednička operativna grupa FBI-a za borbu protiv terorizma, Tajna služba i šerifovo odeljenje okruga Los Anđeles. Til, bivši marinac koji je služio u Iraku i Avganistanu, ostaće u pritvoru do saslušanja 9. septembra pred Sudom za mentalno zdravlje u Holivudu. Njegov javni branilac Ej Džej Bejn pozvao je da se ne donose zaključci o motivima njegovog klijenta, navodeći da je Til veteran i da ima porodicu koja ga podržava.

Tajna služba je ranije saopštila da ne komentariše konkretna pitanja zaštitne obaveštajne službe, ali da temeljno istražuje svaku informaciju ili aktivnost koja bi mogla da predstavlja problem u vezi sa zaštitom ili potencijalnu pretnju osobi pod njenom zaštitom. Tramp je ranije ovog meseca komentarisao hapšenje, rekavši da ga donekle teši to što, kako je naveo, "samo značajni predsednici" privlače takvu pažnju.

(Tanjug)

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