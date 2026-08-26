MONSTRUOZAN ZLOČIN REŽIMA U KIJEVU: Strašna tragedija zadesila Ruse u Luganskoj Narodnoj Republici
DEVET osoba poginulo je u napadu ukrajinskog drona na autobus u LNR, saopštio je lider regiona Leonid Pasečnik.
Prema njegovim rečima, autobus je saobraćao iz Lisičanska ka Stahanovu, a u njemu se nalazilo 15 putnika. U trenutku napada kretao se putem Zolotoje–Pervomajsk.
- U stravičnom napadu osam osoba poginulo je na licu mesta. Dvadesetogodišnja devojka hitno je prebačena na intenzivnu negu. Lekari su se borili za njen život, ali nisu uspeli da je spasu. Njena majka je ranjena - napisao je Pasečnik.
Povređena je i osamnaestogodišnja devojka, koja je hospitalizovana. Još trojici putnika i vozaču ukazana je medicinska pomoć, nakon čega su upućeni na ambulantno lečenje.
(Sputnjik)
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