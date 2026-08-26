Svet

NIKO NEĆE: Kijev nema ambasadora u SAD zbog kadrovskih problema

Novosti online

26. 08. 2026. u 16:44

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UKRAJINSKO rukovodstvo skoro mesec dana ne može da imenuje novog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama zbog deficita kadrova i odbijanja potencijalnih kandidata, pišu ukrajinski mediji.

НИКО НЕЋЕ: Кијев нема амбасадора у САД због кадровских проблема

Foto: Tanya Rozhnovskaya/Alamy/Profimedia

Kako se navodi, trenutno se za ambasadorsku poziciju razmatraju zamenik šefa kabineta Vladimira Zelenskog, Pavle Palisa, i bivši ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba.

Međutim, Palisa, kako je napomenuto, igra važnu ulogu u užem krugu Zelenskog i verovatno će ostati u Kijevu.

(Sputnjik)

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