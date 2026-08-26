"TO JE LOŠ PRISTUP, TREBA SISTEMATIZOVATI I KONTROLISATI KORUPCIJU" Objavljen audio snimak šefa kabineta Zelenskog koji će srušiti Ukrajinu

KIRILO Budanov, šef Kancelarije predsednika Ukrajine, pominje se na audio-snimcima koje su istražitelji napravili u okviru najnovijeg velikog korupcionaškog slučaja, izvestio je 26. avgusta medij „Hromadske“, pozivajući se na sudska dokumenta.

FOTO: AP Photo/Francisco Seco

„Kijev independent“ zatražio je komentar od Kancelarije predsednika i objaviće njihov odgovor kada ga dobije.

Snimci su objavljeni u okviru velike istrage o korupciji protiv bivše zamenice šefa kabineta predsednika Vladimira Zelenskog, Irine Mudre, i drugih osumnjičenih. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) prošle nedelje ih je optužio za korporativno otimanje imovine i pranje novca.

Najnoviji slučaj povezan je sa prošlogodišnjom istragom o državnom nuklearnom monopolu „Energoatom“, najvećom istragom o korupciji tokom Zelenskog. Slučaj protiv Mudre usledio je nakon što je u maju za korupciju optužen i Andrij Jermak.

Na ročištu 25. avgusta advokat generalnog direktora „Sens banke“ Alekseja Stupaka, jednog od osumnjičenih u najnovijem slučaju, javno je citirao snimke NABU-a na kojima se pominje „Kirilo Oleksijovič“ — osoba čije se ime i patronim poklapaju sa Budanovljevim. Advokat nije naveo prezime te osobe.

- Zvao je Kirilo Oleksijovič i pitao šta se dešava sa Sens bankom - rekla je Mudra, prema snimcima koje je advokat citirao.

U međuvremenu, transkripti uključeni u predloge tužilaštva u ovom slučaju izričito navode da je Budanov učestvovao u razgovorima, izvestio je „Hromadske“.

Prema navodnim transkriptima, Budanov je zahvalio bivšem poslaniku Maksimu Mikitasu, osumnjičenom u ovom slučaju, na njegovom radu.

- Ja sam sa Kirilom Oleksijovičem - rekla je Mudra Mikitasu. „Stavila sam ga na zvučnik.“

- Hvala, zdravo - navodno je odgovorio Budanov. „Hvala puno.“

Prema predlozima tužilaštva, Mikitas i Mudra su 9. februara 2026. razgovarali i o merama za izbegavanje otkrivanja njihovih aktivnosti, navodi se u transkriptima koje je objavio „Hromadske“.

Tokom razgovora, Mudra je rekla Mikitasu da je pozvana na okupljanje kojem je trebalo da prisustvuju čelnici sudova. Međutim, odlučila je da ne ode jer nije želela da je pripadnici NABU-a vide u restoranu sa sudijama.

- Pozvali su me - navodno je rekla Mudra. "Pa, neću da idem. Ne bi bilo u redu. Mislim, kažem ti, ako Budanov sazna... Pogotovo što se sastaju u restoranima koji su sigurno na radaru NABU-a, znaš?“

- Pa, Budanov je rekao da se ne sastajemo po restoranima - odgovorio je Mikitas, prema transkriptu.

Mudra je takođe, prema navodnim transkriptima, rekla da je Budanovu kazala kako želi „da radi ispravne stvari“.

- Mislim da je borba protiv korupcije veoma dobra stvar i ako sada uspemo da ratifikujemo ovu konvenciju i postanemo njena strana, to će biti nešto za šta možemo da preuzmemo zasluge i ti i ja - navodno je rekla.

Budanov ju je potom, prema Mudrinim navodima u transkriptima, pitao:

„Da li zaista želiš da se boriš protiv korupcije?“

- Pa, ne želim da moja zemlja bude ogrezla u korupciji - odgovorila je navodno Mudra.

„Vidi, to je pogrešan pristup“, navodno je rekao Budanov. „Korupciju treba sistematizovati i kontrolisati.“

Medij „Ukrajinska pravda“ takođe je 20. avgusta izvestio, pozivajući se na svoje izvore, da se Budanovljevo ime pominje u tekstu optužnice protiv Mudre.

Na snimcima koje je zvanično objavio NABU, Mudra više puta govori o svom „šefu“. Mudra ima dva šefa — Zelenskog i Budanova.

Pored Mudre, Mikitasa i Stupaka, u okviru ovog slučaja prošle nedelje su optuženi i poslanik Vadim Stolar i Viktor Dubovik, šef Odeljenja za pravnu politiku Kancelarije predsednika. Stolar je pobegao u inostranstvo.

Stolar, Mudra i Mikitas osumnjičeni su da su nezakonito preuzimali nekretnine hakovanjem korporativnog registra, falsifikovanjem dokumenata i podmićivanjem sudija i pripadnika organa za sprovođenje zakona.

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