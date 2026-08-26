Svet

POSLAO PORUKU TEHERANU: "Nemam rokove za pregovore, ne žurim" – Šta sada sprema Tramp?

D.D.

26. 08. 2026. u 16:59

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da mu se "ne žuri" u vezi sa pregovorima sa Iranom.

ПОСЛАО ПОРУКУ ТЕХЕРАНУ: Немам рокове за преговоре, не журим – Шта сада спрема Трамп?

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Tramp je, odgovarajući na pitanje novinara Al Džazire o nastavku pregovaračkog procesa, izjavio da su i ekonomska i vojna akcija "efikasne", kao i da mu se "ne žuri" kada je reč o pregovorima sa Iranom.

- Nemam nikakve rokove, ne žuri mi se - saopštio je američki predsednik.

Državni sekretar SAD Marko Rubio preneo je ranije svojim kolegama širom sveta da Vašington trenutno ne planira izvođenje novih ofanzivnih udara na Iran, s obzirom na to da američka administracija preusmerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbeđivanje Ormuskog moreuza, rekla su dva dobro obaveštena izvora za izraelski Kanal 12.

Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država, ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva.

Izvori su takođe naveli da se očekuje da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedeljak objavio američki ministar finansija Skot Besent primenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje, preneo je Tajms of Izrael.

(Tanjug)

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