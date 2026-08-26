AU, RUSI OBJAVILI BRUTALNE SNIMKE IZ PISAREVKE: Ukrajinci ne znaju šta ih je snašlo, Sumska oblast na udaru ruske apokalipse (VIDEO)

MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije objavilo je na platformi „Maks“ video-snimak sa kadrovima borbi za naseljeno mesto Pisarevka u Sumskoj oblasti.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kako se navodi u danas objavljenom saopštenju Ministarstva odbrane RF, jedinice grupacije trupa „Sever“ uspostavile su kontrolu nad Pisarevkom, prenele su RIA Novosti.

Na objavljenim snimcima prikazano je dejstvo artiljerije, operatera FPV dronova i jurišnih jedinica ruske grupacije.

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