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AU, RUSI OBJAVILI BRUTALNE SNIMKE IZ PISAREVKE: Ukrajinci ne znaju šta ih je snašlo, Sumska oblast na udaru ruske apokalipse (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

26. 08. 2026. u 16:01

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MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije objavilo je na platformi „Maks“ video-snimak sa kadrovima borbi za naseljeno mesto Pisarevka u Sumskoj oblasti.

АУ, РУСИ ОБЈАВИЛИ БРУТАЛНЕ СНИМКЕ ИЗ ПИСАРЕВКЕ: Украјинци не знају шта их је снашло, Сумска област на удару руске апокалипсе (ВИДЕО)

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kako se navodi u danas objavljenom saopštenju Ministarstva odbrane RF, jedinice grupacije trupa „Sever“ uspostavile su kontrolu nad Pisarevkom, prenele su RIA Novosti.

Na objavljenim snimcima prikazano je dejstvo artiljerije, operatera FPV dronova i jurišnih jedinica ruske grupacije.

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