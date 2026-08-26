IRANSKI "SUHOJI" OBORENI NAD KATAROM NAKON UNIŠTENJA BAZE SAD-A: Teheran dobio telo samo jednog pilota, zašto Katar ne da i ostala?

DANA 12. marta, dva aviona „Suhoj“ Ratnog vazduhoplovstva Islamske Republike Iran izvela su operaciju protiv američke baze u Kataru.

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- Nakon što su pogodili mete, na povratku su ih presreli neprijateljski vazdušni patrolni avioni i oborili - izjavio je nedavno portparol iranske vojske, brigadni general Mohamad Akramnija, u intervjuu za agenciju Mehr.

General je naveo da je „nakon određenih provera i kontakata predato telo jednog od pilota koji je poginuo. Reč je o Madžidu Kazemiju, čije je telo sahranjeno u Širazu“.

- Međutim, pošto je svaki od ovih aviona imao po dva pilota, ostali smo bez informacija o sudbini druga tri pilota - rekao je Akramnija.

„Neophodni kontakti uspostavljeni su preko Ministarstva spoljnih poslova, institucije predsednika, Generalštaba Oružanih snaga Islamske Republike Iran, kao i direktno sa Katarskom vojskom i vladom Katara.“

Portparol vojske je nastavio: „Kao što ste naveli, Ministarstvo spoljnih poslova Katara je juče saopštilo da nije upoznato sa sudbinom pilota. Mi kažemo da, ako zaista nisu upoznati sa njihovom sudbinom, treba da postupaju odgovornije nego što to trenutno čine i ulože veće napore kako bi se razjasnila sudbina ovih dragih pilota.“

On je pozvao katarsku stranu da ovom pitanju pristupi sa većom ozbiljnošću i pruži jasan, dokumentovan odgovor, kako bi iranska strana mogla da prihvati dokaze i sazna sudbinu nestalih pilota.

Osvrćući se na saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Katara u kojem se navodi da ono nije upoznato sa ovim slučajem, Akramnija je naglasio da, ukoliko Doha zaista nema informacije, mora da postupa odgovornije nego što to trenutno čini i da intenzivira napore kako bi se utvrdilo šta se dogodilo nestalim članovima posade.

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