NEOPROSTIV GREH HRVATSKOG PRAVOSUĐA: Zločin nad Srbima u Gošiću i Varivodama i danas bez kazne

HRVATSKO pravosuđe ni 31 godinu od svirepih ubistava nema odgovor ko je naredio i izvršio zločin nad srpskim civilima u bukovačkim selima Gošić i Varivode.

Foto: N. Skenderija

Ubistva su izvršena u nedeljama nakon završetka hrvatske vojne akcije „Oluja”. Iako su žrtve bile isključivo stariji ljudi koji su ostali u svojim kućama verujući tadašnjim zvaničnim garancijama bezbednosti.

Zločin u selu Gošić kod Knina odigrao se 27. avgusta 1995. godine, kada je iz neposredne blizine, na kućnim pragovima i u dvorištima, ubijeno sedam meštana srpske nacionalnosti: Savo Borak (70), Vasilj Borak (68), Grozdana Borak (75), Marija Borak (81), Kosovka Borak (77), Milka Borak (75) i Dušan Borak (56), podseća Dokumentaciono informacioni centar Veritas..

Mesec dana kasnije, 28. septembra 1995. godine, gotovo dva meseca po završetku ratnih dejstava, u obližnjem selu Varivode ubijeno je još deset civila: Jovan Berić (75), Špiro Berić (55), Radivoj Berić (69), Marija Berić (69), Mirko Pokrajac (84), Dušan Dukić (59), Marko Berić (82), Milka Berić (67), Jovan Berić (56), kao i Uglješa Ilijašević (54), čije je telo pronađeno u lokalnoj gustijerni. Prosečna starost ubijenih u ova dva sela, u kojima tokom rata nije bilo nikakvih vojnih aktivnosti, iznosila je skoro 70 godina.

Kako bi prikrila tragove zločina, hrvatska policija je tela ubijenih tajno pokopala na kninskom groblju pod oznakom „nepoznat”. Tek u proleće 2001. godine, istražitelji Haškog tribunala ekshumirali su njihove posmrtne ostatke u grupi od 301 tela stradalih tokom i nakon „Oluje”, a porodice su ih identifikovale tokom 2002. godine. Spomenici koje su im u rodnim selima podigli opština Kistanje i Srpsko narodno veće do sada su više puta bili meta vandala i skrnavljenja.

Pravosudni epilog ovih događaja pretvorio se u potpuni fijasko. Pod međunarodnim pritiskom, Županijsko državno tužilaštvo u Zadru je već 1996. godine optužilo šestoricu bivših hrvatskih vojnika (Nikola Rašić, Ivan Jakovljević, Pero Perković, Ivica Petrić, Zlatko Ladović i Nediljko Mijić) za ubistva iz koristoljublja. Iako su četvorica optuženih u istrazi priznala delo, Županijski sud u Zadru ih je iste godine oslobodio zbog „nedostatka dokaza”. Vrhovni sud Hrvatske je tu presudu ukinuo, ali je na ponovljenom suđenju u Šibeniku, 13. februara 2002. godine, tužilac potpuno odustao od optužnice uz obećanje da se pokreće nova istraga protiv drugih potencijalnih počinilaca.

Danas, 31 godinu kasnije, niko nije osuđen ni za ove, ni za mnogi druge „postolujne” zločine u susednim krajiškim selima.

Krajnji ishod ovih nekažnjenih događaja je potpuno demografsko gašenje ovog dela Dalmacije. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Gošiću je živelo 107 stanovnika (106 Srba), a u Varivodama 477 (472 Srba). Tri decenije kasnije, prema popisu iz 2021. godine, u Gošiću živi svega 21 osoba, pri čemu nema nikog mlađeg od 40 godina, dok u Varivodama živi 61 stanovnik, među kojima nema nikog mlađeg od 25 godina, što jasno oslikava trajne posledice egzodusa i zločina iz 1995. godine.

(Sputnjik)

