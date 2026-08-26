SASTANAK DVA LIDERA: Pezeškijan sledeće nedelje sa Putinom
PERDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan i predsednik Rusije Vladimir Putin planiraju da se sastanu na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu sledeće nedelje. Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali rekao je danas da će se Pezeškijan i Putin sastati na marginama samita, koji će početi u ponedeljak u Biškeku, prenosi Al Džazira.
Samit se održava pod sloganom "25 godina ŠOS, Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet", a prisustvovaće, između ostalih, i predsednik Kine Si Đinping.
ŠOS obuhvata 10 zemalja članica – Kinu, Rusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Indiju, Pakistan, Iran i Belorusiju.
Tu su i države posmatrači – Avganistan i Mongolija, kao i partneri u dijalogu – Azerbejdžan, Jermenija, Bahrein, Kambodža, Egipat, Kuvajt, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Katar, Saudijska Arabija, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Laos.
(Tanjug)
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