Društvo

SKANDAL U BUJANOVCU: Mladi Albanci urinirali na parohijski dom

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

20. 08. 2026. u 22:55

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U Bujanovcu se danas dogodio incident, kada su dva mladića prema do sada poznatim informacijama urinirali na parohijski dom u okviru crkve Svetog Petra i Pavla u ovom gradu.

СКАНДАЛ У БУЈАНОВЦУ: Млади Албанци уринирали на парохијски дом

Foto: J.S.

Vređali lokalnog sveštenika  i uzvikivali paroleveličajući UČK, puštajući glasnu muziku.Skandalozno ponašanje uznemirilo je sveštenika i sve koji su se našli u blizini.

Policija je obavestila Više javno tužilaštvo koje će se izjasniti o slučaju u toku sutrašnjeg dana.

Za sada se zna da su u pitanju dva mladića, jedan od njih je maloletan sa Kosova i Metohije, dok je drugi iz Velikog Trnovca.

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