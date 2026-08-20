SKANDAL U BUJANOVCU: Mladi Albanci urinirali na parohijski dom
U Bujanovcu se danas dogodio incident, kada su dva mladića prema do sada poznatim informacijama urinirali na parohijski dom u okviru crkve Svetog Petra i Pavla u ovom gradu.
Vređali lokalnog sveštenika i uzvikivali paroleveličajući UČK, puštajući glasnu muziku.Skandalozno ponašanje uznemirilo je sveštenika i sve koji su se našli u blizini.
Policija je obavestila Više javno tužilaštvo koje će se izjasniti o slučaju u toku sutrašnjeg dana.
Za sada se zna da su u pitanju dva mladića, jedan od njih je maloletan sa Kosova i Metohije, dok je drugi iz Velikog Trnovca.
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