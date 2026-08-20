"VITKOF I KUŠNER DOBRODOŠLI U MOSKVI" Peskov otkrio: Putin ih čeka, Kremlj spreman za razgovore
AMERIČKI pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner uvek su dobrodošli gosti u Moskvi i poželjni sagovornici predsednika Rusije Vladimira Putina i svojih ruskih kolega, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
- Ali istovremeno, oni su uvek rado viđeni gosti u Moskvi, uvek su poželjni sagovornici svojim ruskim kolegama, sa kojima su u stalnom radnom kontaktu, kao i predsedniku Putinu - naglasio je portparol Kremlja.
Tačni datumi posete američkih pregovarača zasad nisu poznati.
- Ne, tačnih informacija nema. Zasad nisu rezervisani nikakvi konkretni datumi za takvu posetu. Koliko nam je poznato, američki pregovarači aktivno rade na drugim pravcima američke spoljne politike - naglasio je Peskov.
Ranije je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio da je tokom telefonskog razgovora predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa 4. jula američki lider naveo da će Vitkof i Kušner biti spremni da u pogodnom trenutku dođu u Moskvu.
Kasnije je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov istakao da će Moskva moći operativno da organizuje posetu Vitkofa i Kušnera Rusiji kada njihovi stvarni planovi budu jasniji.
(RT Balkan)
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