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POŽAR GUTA ŠUME U GRČKOJ: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, u akciju krenuli avion i helikopter

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 10:50

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POŽAR je izbio jutros u šumskom području Palampasa u Tesprotiji.

ПОЖАР ГУТА ШУМЕ У ГРЧКОЈ: Ватрогасци се боре са ватреном стихијом, у акцију кренули авион и хеликоптер

Yiannis Kourtoglou / Alamy / Profimedia

Na gašenju je angažovano 25 vatrogasaca, uz dve grupe planinara iz 5. EMODE i tri vozila, preneo je Katimerini.

U gašenju iz vazduha učestvuju avion i helikopter Vatrogasne službe.

(Tanjug)

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