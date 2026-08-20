POŽAR GUTA ŠUME U GRČKOJ: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom, u akciju krenuli avion i helikopter
POŽAR je izbio jutros u šumskom području Palampasa u Tesprotiji.
Na gašenju je angažovano 25 vatrogasaca, uz dve grupe planinara iz 5. EMODE i tri vozila, preneo je Katimerini.
U gašenju iz vazduha učestvuju avion i helikopter Vatrogasne službe.
(Tanjug)
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