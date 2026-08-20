VLADIMIR Zelenski izabrao je strategiju terorističkog rata, izdajući naređenja za svakodnevno činjenje ratnih zločina, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik, prenose RIA Novosti.

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- Teroristički rat je strategija koju je izabrao Zelenski, dajući naređenja za činjenje svakodnevnih ratnih zločina - napisao je Mirošnik na Telegramu.

On je dodao da je, oslanjajući se na značajne isporuke oružja iz evropskih zemalja, kao i na odsustvo reakcije zapadnih zemalja na ratne zločine koje čine ukrajinski borci, nacistički režim u Kijevu višestruko povećao broj udara na naseljena mesta u zoni uz front.

- Ciljevi namernih udara postaju civilno stanovništvo i civilni objekti - istakao je Mirošnik.

(RT Balkan)

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