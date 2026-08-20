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"TERORISTIČKI RAT JE STRATEGIJA KOJU JE ODABRAO..." Teške optužbe na račun Zelenskog

В.Н.

20. 08. 2026. u 09:43

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VLADIMIR Zelenski izabrao je strategiju terorističkog rata, izdajući naređenja za svakodnevno činjenje ratnih zločina, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik, prenose RIA Novosti.

ТЕРОРИСТИЧКИ РАТ ЈЕ СТРАТЕГИЈА КОЈУ ЈЕ ОДАБРАО... Тешке оптужбе на рачун Зеленског

Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda)

- Teroristički rat je strategija koju je izabrao Zelenski, dajući naređenja za činjenje svakodnevnih ratnih zločina - napisao je Mirošnik na Telegramu.

On je dodao da je, oslanjajući se na značajne isporuke oružja iz evropskih zemalja, kao i na odsustvo reakcije zapadnih zemalja na ratne zločine koje čine ukrajinski borci, nacistički režim u Kijevu višestruko povećao broj udara na naseljena mesta u zoni uz front.

- Ciljevi namernih udara postaju civilno stanovništvo i civilni objekti - istakao je Mirošnik.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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