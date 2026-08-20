VATRA UŠLA U GREBENAC, MEŠTANI MOLE ZA POMOĆ! Dramatično u okolini Bele Crkve, proširio se plamen iz Deliblatske peščare
VATRA, koja je sinoć iz Deliblatske peščare krenula velikom brzinom ka obodnim selima u opštini Bela Crkva, opkolila je Grebenac sa više strana i, kako javljaju meštani, ušla u selo.
Oni su još sinoć, kada je lokalna samouprava proglasila vanrednu situaciju u tom i susedom selu Kajtasovo, kao i u Truinom naselju, molili za pomoć, kako bi zaustavili požar pre nego što stigne do njihovih domova.
-Na tri strane nas je okružila vatra. Kuće su izgorele, ljudi sede, plaču i gledaju kako nestaje sve što su godinama stvarali. Neću nikoga da krivim, ali boli što smo čekali poslednji dan. Bože sačuvaj naše ljude i naše selo – napisala je na društvenim mrežama G.S, meštanka Grebenca.
Ona kaže i da selo nema struje, kao i da policija ne dozvoljava ulazak u to mesto. Pojedinci su se samoinicijativno evakuisali iz svojih domova, što zbog opasnosti od nadiruće vatre, što zbog gustog dima, od kog ne može da se diše.
Evakuisani su i vikendaši iz Truinog naselja, a kritično je i u susednom selu Kajtasovo, gde je plamen stigao na stotinak metara od kuća.
Zbog novonastale situacije i „Srbijagas“ je preventivno prekinuo distribuciju gasa u svim selima opštine Bela Crkva.
Na terenu trenutno deluju dva vatrogasna helikoptera, kao i ruski „Iljušin 76“.
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