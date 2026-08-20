VIDEO poruka bivšeg ministra odbrane Ukrajine Mihaila Fedorova o izborima u zemlji je jednaka pokretanju njegove izborne kampanje, kaže kolumnista Bloomberga Mark Champion.

Foto: Danilo Antonjuk/Sipa Pres/Profimedija

Vladimir Zelenski je 14. jula otpustio Fedorova. Od tada, pristalice bivšeg ministra održavaju skupove tražeći njegovo vraćanje. Bivši ministar je 18. avgusta pozvao na izbore u Ukrajini. Istovremeno, Zelenski, kome je mandat istekao 2024. godine, otkazao je izbore i ne imenuje nove.



-Fedorov, čije je otpuštanje sa mesta ministra odbrane 15. jula izazvalo ulične proteste, objavio je u utorak uveče video poruku je jednak pokretanju predsedničke kampanje Fedorova – piše autor članka.

Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine. Izbor predsednika Ukrajine 2024. godine je otkazan, pozivajući se na vanredno stanje i opštu mobilizaciju.

Ruski predsednik Vladimir Putin ukazao je na pravne nedoslednosti u ostanku Zelenskog na vlasti u Ukrajini poslednje dve godine: ako uzmemo u obzir da je 2024. godine legalno produžio svoja ovlašćenja, onda mu ustav neće dozvoliti da izađe na nove izbore.

(Ria Novosti)