FEDOROV SE OGLASIO O IZBORIMA: Sprema li se za predsedničku trku?
VIDEO poruka bivšeg ministra odbrane Ukrajine Mihaila Fedorova o izborima u zemlji je jednaka pokretanju njegove izborne kampanje, kaže kolumnista Bloomberga Mark Champion.
Vladimir Zelenski je 14. jula otpustio Fedorova. Od tada, pristalice bivšeg ministra održavaju skupove tražeći njegovo vraćanje. Bivši ministar je 18. avgusta pozvao na izbore u Ukrajini. Istovremeno, Zelenski, kome je mandat istekao 2024. godine, otkazao je izbore i ne imenuje nove.
-Fedorov, čije je otpuštanje sa mesta ministra odbrane 15. jula izazvalo ulične proteste, objavio je u utorak uveče video poruku je jednak pokretanju predsedničke kampanje Fedorova – piše autor članka.
Mandat Zelenskog je istekao 20. maja 2024. godine. Izbor predsednika Ukrajine 2024. godine je otkazan, pozivajući se na vanredno stanje i opštu mobilizaciju.
Ruski predsednik Vladimir Putin ukazao je na pravne nedoslednosti u ostanku Zelenskog na vlasti u Ukrajini poslednje dve godine: ako uzmemo u obzir da je 2024. godine legalno produžio svoja ovlašćenja, onda mu ustav neće dozvoliti da izađe na nove izbore.
(Ria Novosti)
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