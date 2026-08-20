ZABRINJAVAJUĆE: Raste broj zaraženih u Grčkoj, preminulo 13 osoba
U POSLEDNjIH nedelju dana u Grčkoj je od virusa Zapadnog Nila obolelo 47 osoba.
Time je ukupan broj obolelih porastao na 157, objavila je Grčka nacionalna zdravstvena organizacija (EODY) i dodala da je od početka godine od virusa preminulo 13 osoba.
Najveći broj slučajeva zabeležen je u istočnoj Atici.
Preminule osobe su uglavnom bile starije od 65 godina, a od ukupnog broja slučajeva 116 se manifestovalo bolestima centralnog nervnog sistema (encefalitis ili meningitis).
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