LEŠINAR "GREJAO" PUŽEVU KUĆICU MISLEĆI DA JE JAJE: Neobična zabuna iznenadila istraživače

PRONALAŽENjE neobičnih predmeta u gnezdu ptica nije neuobičajeno, jer ih ptice mogu namerno postaviti tamo, da bi privukle partnere, ali u drugim prilikama njihovo prisustvo je slučajnost.

Foto:Adedeji Okubadejo / Alamy / Profimedia

Ponekad ptice pogrešno protumače nežive predmete kao jaja i tretiraju ih kao svoja, inkubirajući ih same ili pored pravih jaja.

Ovo je poznato kao pseudo-inkubacija jaja: u novoj studiji objavljenoj u časopisu (Ornithology Research), naučnici su dokumentovali nešto što veruju da je prvi slučaj pseudo-inkubacije jaja koje je pokazao crni lešinar (Coragyps atratus).

A o kom pseudo-jajetu je reč?

U pitanju je prazna ljuštura jednog mekušca (puž).

Ovo ponašanje primetili su posmatrači ptica tokom ekskurzije na severoistoku Brazila.

- Primećeno je neobično ponašanje crnog lešinara koji je kućicu puža tretirao kao jaje - kažu autori u studiji, "pokazujući znake gnežđenja, posebno smeštajući svoje leglo preko ljuske i prilagođavajući svoj položaj kao da je čeža, a u gnezdu nije bilo drugih jaja."

Mesec dana nakon prvog viđenja, jedan član tima vratio se na istu lokaciju, gde je "odrasli lešinar primećen na istom mestu blizu ljuske, što je u skladu sa periodom inkubacije vrste", kažu autori.

Tim veruje da je, s obzirom na morfološku sličnost ljuske sa jajetom lešinara, najverovatniji razlog za ovo ponašanje to što je ptica pomešala ljusku sa sopstvenim jajetom.

Senzacionalne fotografije crnog lešinara koji pokušava da inkubira praznu ljušturu puža možete videti OVDE, kao i studiju koja je objavila ovu fascinantnu vest sa fotografijama.

Iako se smatra da je ovo prvi dokumentovani slučaj pseudo-inkubacije jaja kod crnih lešinara, viđeno je da mnoge druge vrste ptica pokazuju isto ponašanje.

Godine 1998, jedna studija je dokumentovala slučaj kada je viđena kanadska guska kako inkubira lopticu za golf, a 2012. godine je primećena dugokljuna lasta kako inkubira kosti sisara.

Godine 2017, istraživači su zabeležili kako sedoglavi albatros "pravi" svoje pseudo-jaje od biljnih vlakana.

(Telegraf.rs)