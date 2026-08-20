SVET U ŠOKU ZBOG ISPOVESTI NAUČNIKA Bivši savetnik Pentagona: "SAD poseduju tela četiri različite vanzemaljske vrste" (VIDEO)
BIVŠI savetnik Pentagona za program istraživanja NLO-a izneo je senzacionalne tvrdnje o postojanju vanzemaljskog života, navodeći da je video poverljive dokaze koji, kako tvrdi, potvrđuju da su SAD pronašle tela pripadnika različitih vanzemaljskih vrsta.
Dr Erik Dejvis, astrofizičar koji je godinama radio na pitanjima naprednih vazduhoplovnih tehnologija, tvrdi da je lično video poverljive fotografije i dokumente američke vlade koji se odnose na olupine NLO-a i navodna vanzemaljska bića.
Kako je naveo, dokazi koje je video odnose se na najmanje četiri različite navodne vanzemaljske vrste, čija su tela, kako se tvrdi, prebačena i čuvana u objektima visoke bezbednosti u SAD.
Dejvis se povezuje sa istraživanjima NLO-a još od 2007. godine, kada je počeo da radi kao savetnik u okviru jednog programa Pentagona koji se bavio ovom tematikom. Danas učestvuje u radu Disclosure Foundation, organizacije koja se zalaže za veću transparentnost kada je reč o NLO-ima.
Astrofizičar je i ranije iznosio tvrdnje o navodnim slučajevima pronalaska i preuzimanja vanzemaljskih letelica. Kako je tvrdio, razgovarao je sa tadašnjim komandantom vazduhoplovne baze Rajt-Paterson u Ohaju, koji mu je navodno rekao da su olupine povezane sa čuvenim incidentom u Rozvelu iz 1947. godine prebačene u tu bazu.
Slične tvrdnje izneo je i bivši naučnik CIA Hal Puthof, koji je tvrdio da bi američka vlada mogla da poseduje nekoliko letelica nepoznatog porekla.
Uprkos povremenim svedočenjima i izjavama bivših zvaničnika i istraživača, američke vlasti i dalje tvrde da nije predstavljen potvrđen fizički dokaz o postojanju vanzemaljskog života, piše pronews.gr.
(Alo)
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