SVET U ŠOKU ZBOG ISPOVESTI NAUČNIKA Bivši savetnik Pentagona: "SAD poseduju tela četiri različite vanzemaljske vrste" (VIDEO)

BIVŠI savetnik Pentagona za program istraživanja NLO-a izneo je senzacionalne tvrdnje o postojanju vanzemaljskog života, navodeći da je video poverljive dokaze koji, kako tvrdi, potvrđuju da su SAD pronašle tela pripadnika različitih vanzemaljskih vrsta.

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Dr Erik Dejvis, astrofizičar koji je godinama radio na pitanjima naprednih vazduhoplovnih tehnologija, tvrdi da je lično video poverljive fotografije i dokumente američke vlade koji se odnose na olupine NLO-a i navodna vanzemaljska bića.

Kako je naveo, dokazi koje je video odnose se na najmanje četiri različite navodne vanzemaljske vrste, čija su tela, kako se tvrdi, prebačena i čuvana u objektima visoke bezbednosti u SAD.

Dejvis se povezuje sa istraživanjima NLO-a još od 2007. godine, kada je počeo da radi kao savetnik u okviru jednog programa Pentagona koji se bavio ovom tematikom. Danas učestvuje u radu Disclosure Foundation, organizacije koja se zalaže za veću transparentnost kada je reč o NLO-ima.

FOUR SPECIES OF ALIENS?



Cohere Technology Group Chief Scientist Dr. Eric Davis says there's "a minimum of four" species of alien that he knows of - and he joined Katie to describe them all 👀 pic.twitter.com/zGfOAu4sYb — Katie Pavlich Tonight (@KatiePavlichNN) August 18, 2026

Astrofizičar je i ranije iznosio tvrdnje o navodnim slučajevima pronalaska i preuzimanja vanzemaljskih letelica. Kako je tvrdio, razgovarao je sa tadašnjim komandantom vazduhoplovne baze Rajt-Paterson u Ohaju, koji mu je navodno rekao da su olupine povezane sa čuvenim incidentom u Rozvelu iz 1947. godine prebačene u tu bazu.

Slične tvrdnje izneo je i bivši naučnik CIA Hal Puthof, koji je tvrdio da bi američka vlada mogla da poseduje nekoliko letelica nepoznatog porekla.

Uprkos povremenim svedočenjima i izjavama bivših zvaničnika i istraživača, američke vlasti i dalje tvrde da nije predstavljen potvrđen fizički dokaz o postojanju vanzemaljskog života, piše pronews.gr.

(Alo)