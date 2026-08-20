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PROHIBICIJA U SPLITU! Zabranjuje se prodaja alkohola od 21 sat

V.N.

20. 08. 2026. u 09:19

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U SPLITU je stupila na snagu mera zabrane prodaje alkohola posle 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, doneta u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline.

ПРОХИБИЦИЈА У СПЛИТУ! Забрањује се продаја алкохола од 21 сат

Foto: Depositphotos/scratch/gstockstudio

Ova mera je u Splitu stupila na snagu sinoć u 21 sat i odnosi se na ograničenje prodaja svih vrsta pića  koja sadrže alkohol. Zabrana važi svakodnevno do 6 sati ujutru.

Kako je saopšteno iz Grada Splita, odluka je doneta u skladu sa Zakonom o trgovini, ograničavanju prodaje alkoholnih pića u prodajnim objektima na celom području Splita i primenjivaće se do 15. septembra 

Ova mera se ne odnosi na ugostiteljske objekte, a Grad je uputio zahtev svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštovanjem odluke doprineti ostvarenju cilja zbog kojih je ova mera doneta, na dobrobit cele lokalne zajednice.

(Alo)

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