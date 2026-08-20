PROHIBICIJA U SPLITU! Zabranjuje se prodaja alkohola od 21 sat
U SPLITU je stupila na snagu mera zabrane prodaje alkohola posle 21 sat do jutra narednog dana, koja je, kako se navodi, doneta u interesu zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoline.
Ova mera je u Splitu stupila na snagu sinoć u 21 sat i odnosi se na ograničenje prodaja svih vrsta pića koja sadrže alkohol. Zabrana važi svakodnevno do 6 sati ujutru.
Kako je saopšteno iz Grada Splita, odluka je doneta u skladu sa Zakonom o trgovini, ograničavanju prodaje alkoholnih pića u prodajnim objektima na celom području Splita i primenjivaće se do 15. septembra
Ova mera se ne odnosi na ugostiteljske objekte, a Grad je uputio zahtev svim poslovnim subjektima i građanima koji će, kako ističu, poštovanjem odluke doprineti ostvarenju cilja zbog kojih je ova mera doneta, na dobrobit cele lokalne zajednice.
(Alo)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SEDMORO MRTVIH U PADU HELIKOPTERA! Među poginulima i ključni obaveštajac (VIDEO)
20. 08. 2026. u 09:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)