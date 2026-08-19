Svet

TRAMP STIŽE S HELIKOPTEROM U NOVOM STILU: Sikorski plaća izgradnju heliodroma kod Bele kuće

P. Đurđević

19. 08. 2026. u 18:51

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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će kompanija Sikorski koja proizvodi helikoptere donirati novac za izgradnju heliodroma za Belu kuću.

ТРАМП СТИЖЕ С ХЕЛИКОПТЕРОМ У НОВОМ СТИЛУ: Сикорски плаћа изградњу хелиодрома код Беле куће

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp gradi mermernu sletnu platformu za predsednički helikopter Marine One kao deo svoje kontroverzne renovacije Bele kuće koja uključuje izgradnju balske dvorane i podzemnog kompleksa, prenosi Rojters.

Radovi su započeti sa ciljem da se na heliodromu napravi blagi nagib koji bi eliminisao kišnicu.

- Izgradnja heliodroma je pri kraju - rekao je Tramp.

(Tanjug)

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