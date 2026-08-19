TRAMP STIŽE S HELIKOPTEROM U NOVOM STILU: Sikorski plaća izgradnju heliodroma kod Bele kuće
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će kompanija Sikorski koja proizvodi helikoptere donirati novac za izgradnju heliodroma za Belu kuću.
Tramp gradi mermernu sletnu platformu za predsednički helikopter Marine One kao deo svoje kontroverzne renovacije Bele kuće koja uključuje izgradnju balske dvorane i podzemnog kompleksa, prenosi Rojters.
Radovi su započeti sa ciljem da se na heliodromu napravi blagi nagib koji bi eliminisao kišnicu.
- Izgradnja heliodroma je pri kraju - rekao je Tramp.
(Tanjug)
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