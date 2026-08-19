"OSEĆANJA SU MI BILA POMEŠANA": Stefan Mitrović se oglasio nakon povratka na stadion Hetafea
Nekadašnji fudbaler Hetafea, a sada Partizana, Stefan Mitrović, obratio se medijima u Španiji.
Iskusni defanzivac zna šta ga čeka protiv kluba iz predgrađa Madrida.
- Sutra igramo prvu utakmicu protiv najtežeg mogućeg protivnika u ovoj fazi takmičenja. Znamo koliko je njihov stil agresivan i da mogu da odigraju za dobar rezultat, ali verujem u svoje saigrače i videćemo kako će sutra sve izgledati.
Deo karijere Mitrović je proveo upravo u Hetafeu, upitan je da li je dao savete treneru Saši Ilić oko narednog rivala.
- Imamo dosta platformi za skauting, tako da im moja pomoć nije preko potrebna jer sve detaljno analiziraju. Međutim, uvek postoje neki detalji u kojima mogu da pomognem i razgovaraćemo o tome. Svaka sitnica je važna protiv timova kao što je Hetafe.
Potom se defanzivac crno-belih osvrnuo i na sam žreb, teže od Hetafea nije moglo.
- Da budem iskren, očekivao sam drugog protivnika jer smo znali da je Hetafe najteži mogući rival u plej-ofu. Nadali smo se drugom timu, ali kada sam video žreb, osećanja su bila pomešana — s jedne strane sam želeo lakšeg rivala, a s druge sam bio srećan što se vraćam ovde, što vidim novi stadion i ljude sa kojima sam prijatelj. Hetafe je definitivno favorit jer dolazi iz jedne od najboljih liga u Evropi, za mene i najbolje — španske Primere. Igraju kod kuće i biće nam izuzetno teško. Ipak, mi smo veliki klub, uvek idemo na pobedu i dobar rezultat jer to klub zahteva od nas.
- Bićemo zadovoljni bilo kojim pozitivnim rezultatom koji nam ostavlja šansu za prolaz dalje u revanšu. Na Partizanovom stadionu, pred punim tribinama naših navijača, niko nije favorit protiv Partizana i svakom protivniku je tu izuzetno teško da igra.
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