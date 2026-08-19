Svet

PUTINOV SPECIJALAC PONIZIO KALASOVU: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja to još nije shvatila

P. Đurđević

19. 08. 2026. u 22:42

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MEĐUNARODNI krivični sud je mrtav, rekao je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku sa inostranstvom saradnju Kiril Dmitrijev.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ ПОНИЗИО КАЛАСОВУ: Међународни кривични суд је мртав, само Каја то још није схватила

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia + Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- MKS je mrtav. Samo Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, još za to ne zna - prokomentarisao je Dmitrijev na mreži Iks.

On je reagovao na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove u kojem se izražava žaljenje zbog toga što su SAD uvele sankcije predsednici suda Tomoko Akane i Abdulaju Seju, tužiocu.

(Sputnjik)

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