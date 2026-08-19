PUTINOV SPECIJALAC PONIZIO KALASOVU: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja to još nije shvatila

MEĐUNARODNI krivični sud je mrtav, rekao je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku sa inostranstvom saradnju Kiril Dmitrijev.

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia + Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- MKS je mrtav. Samo Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, još za to ne zna - prokomentarisao je Dmitrijev na mreži Iks.

ICC is dead. Kaja just does not know this yet. https://t.co/4Zjrh7o07I — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) August 19, 2026

On je reagovao na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove u kojem se izražava žaljenje zbog toga što su SAD uvele sankcije predsednici suda Tomoko Akane i Abdulaju Seju, tužiocu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja