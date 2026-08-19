PUTINOV SPECIJALAC PONIZIO KALASOVU: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja to još nije shvatila
MEĐUNARODNI krivični sud je mrtav, rekao je specijalni predstavnik ruskog predsednika za investiciono-ekonomsku sa inostranstvom saradnju Kiril Dmitrijev.
- MKS je mrtav. Samo Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, još za to ne zna - prokomentarisao je Dmitrijev na mreži Iks.
On je reagovao na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove u kojem se izražava žaljenje zbog toga što su SAD uvele sankcije predsednici suda Tomoko Akane i Abdulaju Seju, tužiocu.
(Sputnjik)
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