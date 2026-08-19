Politika

MILICA NIKOLIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA MARINIKI: Lažete oboje! Narod ne zanima gde je Đilas, već gde su pare!

В.Н.

19. 08. 2026. u 21:24

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MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na uvrede i lažne optužbe koje je Marinika Tepić uputila predsedniku SNS, Milošu Vučeviću.

МИЛИЦА НИКОЛИЋ ЖЕСТОКО ОДГОВОРИЛА МАРИНИКИ: Лажете обоје! Народ не занима где је Ђилас, већ где су паре!

Foto SNS

- Kaži ti nama jesu li se u tom stanu igrali zeka i meda?! Nerazumljiv je, ali ne zanima nas tumačenje Đilasovih reči, lažete oboje, a još manje njegova lokacija. Kada pokažete tragove računa sa Mauricijusa, Hong Konga itd., jasno će biti koliko je bolnica ukradeno, to narod zanima! - navela je Nikolićeva.

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