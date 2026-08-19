MILICA NIKOLIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA MARINIKI: Lažete oboje! Narod ne zanima gde je Đilas, već gde su pare!

MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na uvrede i lažne optužbe koje je Marinika Tepić uputila predsedniku SNS, Milošu Vučeviću.

Foto SNS

- Kaži ti nama jesu li se u tom stanu igrali zeka i meda?! Nerazumljiv je, ali ne zanima nas tumačenje Đilasovih reči, lažete oboje, a još manje njegova lokacija. Kada pokažete tragove računa sa Mauricijusa, Hong Konga itd., jasno će biti koliko je bolnica ukradeno, to narod zanima! - navela je Nikolićeva.

Kaži ti nama jesu li se u tom stanu igrali zeka i meda?! 🤣

Nerazumljiv je, ali ne zanima nas tumačenje Đilasovih reči, lažete oboje, a još manje njegova lokacija.

Kada pokažete tragove računa sa Mauricijusa, Hong Konga itd., jasno će biti koliko je bolnica ukradeno, to narod zanima! pic.twitter.com/J5pusLydDO — Milica Nikolić (@MilicaRNikolic) August 19, 2026