MILICA NIKOLIĆ ŽESTOKO ODGOVORILA MARINIKI: Lažete oboje! Narod ne zanima gde je Đilas, već gde su pare!
MILICA Nikolić, član Predsedništva SNS, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na uvrede i lažne optužbe koje je Marinika Tepić uputila predsedniku SNS, Milošu Vučeviću.
- Kaži ti nama jesu li se u tom stanu igrali zeka i meda?! Nerazumljiv je, ali ne zanima nas tumačenje Đilasovih reči, lažete oboje, a još manje njegova lokacija. Kada pokažete tragove računa sa Mauricijusa, Hong Konga itd., jasno će biti koliko je bolnica ukradeno, to narod zanima! - navela je Nikolićeva.
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