UKRAJINCI U STRAHU OD PAKLENE NOĆI: Rusija sprema masovni udar - „Cirkoni“, balistika i „šahidi“ već spremni
RUSKE snage mogle bi da pripremaju novi masovni napad na Ukrajinu u narednim danima, zbog čega Ukrajinci treba ozbiljno da shvate vazdušne uzbune i da reaguju na njih.
Tako je gradonačelnik Ivano-Frankovska Ruslan Marcinkov, koji uvek među prvima upozorava na opasnost, ponovo obavestio o mogućem napadu na svom Telegram kanalu.
Pored toga, na opasnost su upozorili i neki monitoring Telegram kanali, piše ukrajinski portal TSN.
- Neprijatelj može da upotrebi značajan broj šahida, uključujući i reaktivne, kao i rakete tipa: balističke rakete, rakete sa strateške avijacije H-101/H-22, rakete „kalibar” i „cirkon”. Moguće je danas noću ili tokom narednih dana - piše kanal „Monitoring”.
(Politika onlajn)
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