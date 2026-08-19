Svet

UKRAJINCI U STRAHU OD PAKLENE NOĆI: Rusija sprema masovni udar - „Cirkoni“, balistika i „šahidi“ već spremni

P. Đurđević

19. 08. 2026. u 18:39

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RUSKE snage mogle bi da pripremaju novi masovni napad na Ukrajinu u narednim danima, zbog čega Ukrajinci treba ozbiljno da shvate vazdušne uzbune i da reaguju na njih.

УКРАЈИНЦИ У СТРАХУ ОД ПАКЛЕНЕ НОЋИ: Русија спрема масовни удар - „Циркони“, балистика и „шахиди“ већ спремни

Foto: MoD Rusije

Tako je gradonačelnik Ivano-Frankovska Ruslan Marcinkov, koji uvek među prvima upozorava na opasnost, ponovo obavestio o mogućem napadu na svom Telegram kanalu.

Pored toga, na opasnost su upozorili i neki monitoring Telegram kanali, piše ukrajinski portal TSN.

- Neprijatelj može da upotrebi značajan broj šahida, uključujući i reaktivne, kao i rakete tipa: balističke rakete, rakete sa strateške avijacije H-101/H-22, rakete „kalibar” i „cirkon”. Moguće je danas noću ili tokom narednih dana - piše kanal „Monitoring”.

(Politika onlajn)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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