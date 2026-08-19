"ORLOVI" BOLJI OD SLOVENACA: Odbojkaši u prijateljskom meču savladali treću selekciju Lige nacija sa 3:1

ODBOJKAŠI su iza zatvorenih vrata dvorane na Košutnjaku u prijateljskom meču savladali Sloveniju sa 3:1 (26:24, 27:25, 31:33, 25:23). Dve selekcije, koje se pripremaju za EP od 9.do 26.septembra u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji, odmeriće snage i u četvrtak, ponovo bez prisustva navijača.

foto volleyballworld.com

Na terenu je viđena žestoka borba, a naši su u ključnim trenucima bili sigurniji od selekcije, koja je ove godine osvojila treće mesto u Ligi nacija i koja ih je na turniru u Beogradu savladala sa 3:0. Kod „orlova“ odskočili su Ivović i Veljko Mašulović sa 11 i Luburić sa 10 poena, a kod Slovenaca Nik Mujanović sa 22.

- Ovo je za nas sjajan rezultat. Pokazali smo dobar duh i pametnu igru – istakao je za OSSRB Dražen Luburić.