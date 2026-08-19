"NIKO NE MOŽE DA NAM ODUZME NADU": Saša Ilić imao šta da poruči pred Hetafe - Partizan
FUDBALERI Partizana gostuju Hetafeu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija, pred novinare u Madridu izašao je Saša Ilić, trenre crno-belih.
- Partizan ima mlad tim, ali to su mladi momci koji znaju da igraju fudbal. Očekujem od njih da sutra budu hrabri, disciplinovani i da pokažu da mogu da odgovore na agresivnu igru protivnika koju sigurno možemo da očekujemo.
Neizbežno je bilo i pitanje o susretu sa Radničkim iz Kragujevca.
- Nikada nije dobro kada izgubite utakmicu i ostvarite loš rezultat, ali to moramo da ostavimo iza nas. Sutra igrači moraju biti mentalno spremni, jer će za većinu ovih mladih momaka ovo biti možda i najveća utakmica u dosadašnjoj karijeri.
Upitan je Ilić i o taktici koju sprema za renomiranog rivala.
- Analizirali smo i gledali dosta utakmica Hetafea. Postoji nekoliko stvari koje ćemo pokušati da uradimo sutra, ali to ćete morati da vidite na terenu.
Ima li Partizan šanse protiv Španaca?
- Hetafe svakako ima veće šanse — kada završite kao sedmi u tako jakom takmičenju kao što je španska liga, to govori dosta. Međutim, niko ne može da nam oduzme nadu i daćemo sve od sebe sutra - istakao je Ilić.
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