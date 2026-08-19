BIVŠI PREDSEDNIK RUSKE DUME TRAŽI UKIDANJE KFOR-A: Ne ispunjavaju svoje obaveze

KFOR koji ne ispunjava svoje obaveze treba da bude ukinut, izjavio je za RT Balkan Sergej Baburin, bivši potpredsednik Državne dume.

foto: Matteo Placucci / Zuma Press / Profimedia

Na pitanje novinara RT Balkan šta Srbija može da uradi, s obzirom na to da se Priština i Evropska unija ne pridržavaju tačaka Briselskog sporazuma, Baburin je rekao da, "koliko god iznenađujuće zvučalo, Beograd može da učini mnogo".

- Samo se treba setiti da KFOR, koji danas ne ispunjava svoje obaveze, treba da bude ukinut - poručio je Baburin.

On je dodao da ne razumeju svi da "te NATO oružane snage koje se zovu KFOR" nisu stvorene na osnovu Rezolucije 1244.

- One su stvorene pre toga, stvorene su privremeno. Zato Srbija može da raskine taj sporazum o stvaranju KFOR-a koji je potpisan dan pre usvajanja Rezolucije 1244 i da se obrati Savetu bezbednosti o ispunjavanju Rezolucije 1244, stvaranju međunarodnih bezbednosnih snaga na teritoriji Kosova i Metohije i, ispunjavajući tu rezoluciju, o uvođenju na teritoriji Kosova i Metohije srpske vojske i policije zarad zaštite srpskog stanovništva. Ali, osim Srbije, to niko ne može da zatraži - istakao je Baburin.

U Domu Narodne skupštine Srbije je održana međunarodna konferencija "Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, Rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo", koju je organizovala Parlamentarna grupa za nacionalno sećanje i stradanje "Vreme je".

Među govornicima je bio i Sergej Baburin, bivši potpredsednik Državne dume.

Baburin je, između ostalog, poručio da su Srbi i Rusi vekovima povezani i da dele iste tradicionalne i duhovne vrednosti. On je ocenio da je danas reč o "sukobu dobra i zla", dodajući da Zapad istorijski nije imao dobre namere prema slovenskim narodima.

(RT Balkan)

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