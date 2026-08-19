BIVŠI PREDSEDNIK RUSKE DUME TRAŽI UKIDANJE KFOR-A: Ne ispunjavaju svoje obaveze
KFOR koji ne ispunjava svoje obaveze treba da bude ukinut, izjavio je za RT Balkan Sergej Baburin, bivši potpredsednik Državne dume.
Na pitanje novinara RT Balkan šta Srbija može da uradi, s obzirom na to da se Priština i Evropska unija ne pridržavaju tačaka Briselskog sporazuma, Baburin je rekao da, "koliko god iznenađujuće zvučalo, Beograd može da učini mnogo".
- Samo se treba setiti da KFOR, koji danas ne ispunjava svoje obaveze, treba da bude ukinut - poručio je Baburin.
On je dodao da ne razumeju svi da "te NATO oružane snage koje se zovu KFOR" nisu stvorene na osnovu Rezolucije 1244.
- One su stvorene pre toga, stvorene su privremeno. Zato Srbija može da raskine taj sporazum o stvaranju KFOR-a koji je potpisan dan pre usvajanja Rezolucije 1244 i da se obrati Savetu bezbednosti o ispunjavanju Rezolucije 1244, stvaranju međunarodnih bezbednosnih snaga na teritoriji Kosova i Metohije i, ispunjavajući tu rezoluciju, o uvođenju na teritoriji Kosova i Metohije srpske vojske i policije zarad zaštite srpskog stanovništva. Ali, osim Srbije, to niko ne može da zatraži - istakao je Baburin.
U Domu Narodne skupštine Srbije je održana međunarodna konferencija "Stradanje Srba na Kosovu i Metohiji, Rezolucija UN 1244 i međunarodno pravo", koju je organizovala Parlamentarna grupa za nacionalno sećanje i stradanje "Vreme je".
Među govornicima je bio i Sergej Baburin, bivši potpredsednik Državne dume.
Baburin je, između ostalog, poručio da su Srbi i Rusi vekovima povezani i da dele iste tradicionalne i duhovne vrednosti. On je ocenio da je danas reč o "sukobu dobra i zla", dodajući da Zapad istorijski nije imao dobre namere prema slovenskim narodima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
HITNO PISMO KANCELARIJI EU ZBOG MOSTA NA IBRU: Ko će odgovarati ako dođe do nasilja?
17. 08. 2026. u 13:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)