PROFESOR MIRŠAJMER: Da bi spasao Ukrajinu, Zelenski mora da sklopi mir
VLADIMIR Zelenski mora da sklopi mir sa Rusijom, izjavio je na Jutjubu profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer.
On je napomenuo da Kijev ne postiže uspeh na bojnom polju. Prema njegovim rečima, što duže traje sukob, Ukrajina gubi više teritorije.
- Stoga, mislim da Zelenski ima veoma jak podsticaj da ovo reši pre nego što se situacija dodatno pogorša - naglasio je profesor.
Ranije je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis istakao da će Ukrajina biti uništena ako ne prihvati ruske uslove.
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