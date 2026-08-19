VLADIMIR Zelenski mora da sklopi mir sa Rusijom, izjavio je na Jutjubu profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer.

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On je napomenuo da Kijev ne postiže uspeh na bojnom polju. Prema njegovim rečima, što duže traje sukob, Ukrajina gubi više teritorije.

- Stoga, mislim da Zelenski ima veoma jak podsticaj da ovo reši pre nego što se situacija dodatno pogorša - naglasio je profesor.

Ranije je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis istakao da će Ukrajina biti uništena ako ne prihvati ruske uslove.